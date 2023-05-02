شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دراسة: البشر تفوقوا على ChatGPT فى اختبارات للمحاسبة والرياضيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على الرغم من توغل الذكاء الاصطناعي التوليدي في مجالات عديدة، وتهديده للكثير من الموظفين، إلا أن المحاسبين بإمكانهم تنفس الصعداء، وذلك وفقاً لدراسة جديدة حسبما نقلت CNBC.

وكان GPT-4 - الذي تم إصداره في مارس 2023 للمشتركين الذين يدفعون رسوما تمكن من الإجابة على أسئلة ترخيص الفحص الطبي فى أمريكا، بشكل صحيح بنسبة تتجاوز 90%، فكان أداؤه أفضل بكثير من نماذج ChatGPT السابقة و GPT-3 و -3.5 وأفضل من بعض الأطباء المرخصين أيضًا.

وقال ديفيد وود أستاذ المحاسبة بجامعة بريجهام يونج في تصريحات نقلتها fox business، إنه عند ظهور تلك التكنولوجيا كان الجميع قلق من استخدامها من جانب الطلاب في الغش.

وأضاف: بالنسبة لنا، نحن نحاول التركيز على ما يمكننا القيام به بواسطة تلك التكنولوجيا من أجل تحسين عملية التدريس لأعضاء هيئة التدريس وعملية التعليم للطلاب..وكان الأمر مدهشاً.

وأوضح وود أن الدراسة التي تمت بقيادته وجدت أن المنصة عادة ما كانت تعاني لفهم المسائل الرياضية، وعادة ما كانت تبالغ في تقديم البيانات للتستر على أخطائها حينما تحدث.

واختبرت الدراسة كفاءة ChatGPT في اختبارات المحاسبة مقارنة بطلاب فعليين.

ويتكون الاختبار من 25.1 ألف سؤال في نظم المعلومات والمحاسبة المالية والإدارية والضرائب من 186 مؤسسة تعليمية في 14 دولة.

وتم طرح الأسئلة بأشكال مختلفة ومستويات متنوعة من الصعوبة، ومزيج من الاختيار من متعدد والصواب والخطأ.

وحقق الطلاب نتائج أعلى من ChatGPT بنحو 30%، عند معدل 76.7%، مقارنة بـ47.4% لروبوت المحادثة.

وتفوق ChatGPT على الطلاب في 11.3% فقط من الأسئلة خاصة المتعلقة بالمراجعة ونظم المعلومات المحاسبية.