شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطوير روبوت جديد يمكنه العمل فى الظلام.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صمم باحثون أمريكيون يد روبوت، تعد أول جهاز من نوعه ، لدمج حاسة اللمس المتقدمة مع خوارزميات التعلم الحركي ولا تعتمد على الرؤية للتعامل مع الأشياء، حيث حاول الباحثون في مجال الروبوتات على مدار الفترات الماضية، توفير مهارة "حقيقية" في أيدي الروبوت ، لكن الهدف كان بعيد المنال بشكل محبط.

حيث كان من الممكن للقابض الآلي وأكواب الشفط انتقاء العناصر ووضعها، لكن المهام الأكثر براعة مثل التجميع، والإدخال، وإعادة التوجيه، والتعبئة، وما إلى ذلك، ظلت في عالم التلاعب البشري، لكن أظهر الباحثون في جامعة كولومبيا يد روبوت ماهرة للغاية، والتي تجمع بين حاسة اللمس المتقدمة وخوارزميات التعلم الحركي من أجل تحقيق مستوى عالٍ من البراعة.

وتحتوي يد الروبوت على خمسة أصابع و 15 مفصلاً يتم تشغيلها بشكل مستقل - وقد تم تجهيز كل إصبع بتقنية استشعار اللمس الخاصة بالفريق، وكدليل على المهارة، اختار الفريق مهمة معالجة صعبة: تنفيذ دوران كبير تعسفي لجسم غير متساوي الشكل في متناول اليد مع الحفاظ دائمًا على الكائن في مكان ثابت وآمن.

وهذه مهمة صعبة للغاية لأنها تتطلب إعادة ضبط ثابتة لمجموعة فرعية من الأصابع ، بينما يجب أن تحافظ الأصابع الأخرى على ثبات الكائن، فيما لم تكن اليد قادرة على أداء هذه المهمة فحسب، بل قامت بها أيضًا دون أي ردود فعل بصرية على الإطلاق ، بناءً على استشعار اللمس فقط.

وقال ماتي سيوكارلي، مشارك أستاذ في أقسام الهندسة الميكانيكية وعلوم الحاسب: "بالإضافة إلى المستويات الجديدة من البراعة، عملت اليد بدون أي كاميرات خارجية، لذا فهي محصنة ضد الإضاءة أو الانسداد أو المشكلات المماثلة، وحقيقة أن اليد لا تعتمد على الرؤية لمعالجة الأشياء تعني أنها تستطيع القيام بذلك في ظروف الإضاءة الصعبة للغاية التي من شأنها أن تخلط بين الخوارزميات القائمة على الرؤية - حتى أنها يمكن أن تعمل في الظلام.

وأضاف سيوكارلي: "قد تكون بعض الاستخدامات الفورية في مجال الخدمات اللوجستية ومناولة المواد، مما يساعد في تخفيف مشاكل سلسلة التوريد مثل تلك التي ابتليت باقتصادنا في السنوات الأخيرة ، وفي التصنيع المتقدم والتجميع في المصانع".

تم قبول البحث للنشر في مؤتمر Robotics: Science and Systems الذي سيعقد في كوريا في يوليو، وهو متاح حاليًا كمطبوعة أولية.