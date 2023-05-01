تكنولوجيا: سوني تطلق جهاز تلفاز Sony Gaming X90L بمنافذ HDMI 2.1 مزدوجة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت سوني عن جهاز التلفاز Sony Gaming X90L الذي يتميز بشاشة 4K ويضم 2 من منافذ HDMI 2.1، ويدعم معدل تحديث 120Hz.

طور جهاز التلفاز Sony Gaming X90L بمميزات مخصصة للألعاب، مع معدل تحديث 120Hz ودقة عرض 4K، كما تقدم سوني جهاز Sony TV X90L بثلاثة أحجام في الشاشة بين 55، و75، وأيضاً 98 إنش، ويأتي الجهاز بمميزات لدعم جهاز PS5 للألعاب.

ويتميز Gaming TV X90L بإكتشاف تلقائي لمحتوى منصة الألعاب PS5 ومن ثم يعمل جهاز التلفاز على مطابقة نمط الصورة.

أيضاً يضم جهاز التلفاز اثنان من منافذ HDMI 2.1 مزدوجة بحجم كامل مع دعم معدل التحديث المتغير، كما يدعم الجهاز محسن للألعاب مع تحسين إعدادات الألعاب عبر توزان اللون الأسود، ودعم VRR، خفض الضبابية الناتجة عن الحركة.

كما تقدم شاشة الجهاز عرض أكثر وضوحاً وسلاسة في الألعاب، مع منع تمزق الشاشة أو التشويش، أيضاً يتم تعيين تلقائي لتقنية HDR، مع ضبط نمط الصورة مع المحتوى.

ومن المقرر أن يتوفر جهاز Sony TV X90L بسعر يبدأ من 1085 دولار للنموذج المميز بحجم 55 إنش، بينما يأتي النموذج المميز بحجم 75 إنش بسعر 1302 دولار، كما ينطلق النموذج المميز بحجم 75 إنش بسعر 1881 دولار.

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