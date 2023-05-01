شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الاتحاد الأوروبى يسعى لوضع أول قانون رئيسى للذكاء الاصطناعى فى العالم.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت مارجريت فيستاجر، رئيسة التنظيم التكنولوجي بالاتحاد الأوروبي، إنه من المرجح أن يتوصل الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق سياسي هذا العام يمهد الطريق لأول قانون رئيسي للذكاء الاصطناعي في العالم، ويأتي ذلك بعد اتفاق مبدئي توصل إليه أعضاء البرلمان الأوروبي يوم الخميس لدفع مشروع قانون الذكاء الاصطناعي للاتحاد الأوروبي للتصويت من قبل لجنة من المشرعين في 11 مايو. والمفوضية الأوروبية قبل أن تصبح قانونًا.

وفي مؤتمر صحفي بعد اجتماع وزراء الرقمنة لمجموعة السبعة في تاكاساكي باليابان، قالت فيستاجر إن قانون الاتحاد الأوروبي للذكاء الاصطناعي "مؤيد للابتكار" لأنه يسعى للتخفيف من مخاطر الضرر المجتمعي من التقنيات الناشئة، ويحاول المنظمون في جميع أنحاء العالم إيجاد توازن حيث يمكن للحكومات تطوير "حواجز حماية" على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الناشئة دون خنق الابتكار.

وقالت فيستاجر: "السبب وراء امتلاكنا هذه الدرابزين لحالات الاستخدام عالية الخطورة هو أن التنظيف ... بعد إساءة استخدام الذكاء الاصطناعي سيكون أكثر تكلفة وإضرارًا بكثير من حالة استخدام الذكاء الاصطناعي في حد ذاته"، وبينما من المتوقع أن يتم تمرير قانون الاتحاد الأوروبي للذكاء الاصطناعي هذا العام ، قال المحامون إن تطبيقه سيستغرق بضع سنوات، لكن فيستاجر قالت إن الشركات يمكن أن تبدأ في النظر في الآثار المترتبة على التشريع الجديد.

وقالت في المقابلة: "لم يكن هناك سبب للتردد وانتظار تمرير التشريع لتسريع المناقشات اللازمة لتوفير التغييرات في جميع الأنظمة حيث سيكون للذكاء الاصطناعي تأثير هائل"، وبينما كانت الأبحاث حول الذكاء الاصطناعي مستمرة منذ سنوات ، أدت الشعبية المفاجئة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدية مثل OpenAI'S ChatGPT و Midjourney إلى تدافع المشرعين لإيجاد طرق لتنظيم أي نمو غير خاضع للرقابة.

كما وافق وزراء التكنولوجيا في مجموعة الدول السبع المتقدمة على اعتماد لائحة "قائمة على المخاطر" بشأن الذكاء الاصطناعي ، من بين الخطوات الأولى التي يمكن أن تؤدي إلى اتفاقيات عالمية حول كيفية تنظيم الذكاء الاصطناعي.