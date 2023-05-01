تكنولوجيا: أحدث التسريبات المصورة التي تكشف عن تصميم هاتف Galaxy Z Flip5

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستمر شركة سامسونج في جذب الكثير من الأضواء في ترقب للإعلان عن الجيل الجديد من الهواتف القابلة للطي، ولقد قدمت أحدث التسريبات المصورة نظرة أوضح على تصميم Galaxy Z Flip5.

رصد هاتف Galaxy Z Flip5 في صور ثلاثية الأبعاد جديدة تقدم تفاصيل أكثر دقة حول تصميم الهاتف الصدفي القابل للطي من جهات متعددة.

وتؤكد الصور ثلاثية الأبعاد على التصميم المميز لشاشة Galaxy Z Flip5 الخارجية الذي يحاكي شكل المجلد، حيث ينحني تصميم الشاشة عن وحدة الكاميرة الخلفية المزدوجة، كما تظهر الشاشة الخارجية بتصميم مسطح أكثر عن الإطار الجانبي المعتاد.

أيضاً تتميز الكاميرة الخلفية في الغطاء الخارجي لهاتف Galaxy Z Flip5 بتصميم أفقي بديل للتصميم الرأسي، ومن المتوقع أن يتميز الهاتف بمفصل جديد للشاشة لدعم الهاتف بآداء أفضل في الطي، وهو ما تؤكد عليه الصور ثلاثية الأبعاد التي تكشف عن إختفاء الفجوة بين الشاشة تقريباً ليظهر الهاتف بتصميم مسطح أكثر عند الطي.

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