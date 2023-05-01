تكنولوجيا: المتوقع من نتائج أرباح ابل بعد أجهزة Mac و HomePod الجديدة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ستعلن شركة ابل عن نتائج أرباحها للربع الثاني من السنة المالية 2023 يوم الخميس 4 مايو. وسيناقش الرئيس التنفيذي لشركة أبل “تيم كوك” والمدير المالي”لوكا مايستري”النتائج في مكالمة جماعية للمستثمرين بعد نصف ساعة.

استمر الربع من 1 يناير حتى 1 أبريل، وفقًا للتقويم المالي لشركة أبل، وشمل إطلاق المنتجات التالية:

– MacBook Pro مقاس 14 إنش و 16 إنش (رقائق M2 Pro و M2 Max)

– Mac mini (شرائح M2 و M2 Pro)

– HomePod (الجيل الثاني)

– iPhone 14 و iPhone 14 Plus (إصدار اللون الأصفر)

لم تقدم ابل إرشادات منذ بداية جائحة COVID-19، لكن المحللين يتوقعون حاليًا أن تبلغ الشركة عن إيرادات تبلغ حوالي 93 مليار دولار في المتوسط هذا الربع، وفقًا لـ Yahoo Finance.

سيكون هذا انخفاضًا في الإيرادات بنسبة 4.5٪ تقريبًا مقارنة بـ 97.3 مليار دولار أمريكي أعلنت عنها الشركة في ربع العام الماضي.

سيعقد كوك ومايستري مكالمة جماعية في الساعة 2:00 مساءً بتوقيت المحيط الهادي في 4 مايو لمناقشة نتائج أرباح الربع الثاني للشركة. ومن المفترض أن تستمر المكالمة حوالي ساعة واحدة وستتضمن قسم أسئلة وأجوبة مع المحللين.

سيتوفر بث صوتي مباشر للمكالمة الجماعية على صفحة علاقات المستثمرين في ابل، وسيكون التسجيل متاحًا في وقت لاحق من اليوم لإعادة التشغيل.

سيستمع المستثمرون إلى أي تعليق محتمل يحيط بالاقتصاد مع استمرار المخاوف بشأن الركود في الولايات المتحدة ودول أخرى.

بدأ الربع الثالث لشركة ابل في 2 أبريل ويستمر حتى 1 يوليو. ولم تعلن ابل بعد عن أي منتجات جديدة خلال هذا الربع، لكنها افتتحت أول متاجرها للبيع بالتجزئة في الهند وأطلقت حساب توفير Apple Card بالشراكة مع Goldman Sachs.

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