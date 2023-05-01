شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Google Authenticator يضيف ميزة أمان مطلوبة بشدة لعمليات تسجيل الدخول الرقمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أضاف Google Authenticator ميزة أمان مطلوبة بشدة لعمليات تسجيل الدخول الرقمية، حيث يمكنك الوصول إلى رموز Google Authenticator من أي هاتف لأنه تم حفظها الآن في السحابة، هذا ما تم نشره على موقع Ichha Sharma

ويتيح لك تطبيق Google Authenticator الآن تخزين الرموز الخاصة بك على هاتفك، إذا أردت، لأن مزامنة الحساب اختيارية، حيث يدعم كل من iOS و Android الميزات الجديدة، ويضيف Google بأن يتم إنشاء الرموز لمرة واحدة بواسطة Google Authenticator ، وهو تطبيق يتيح لك الوصول بأمان إلى حساباتك.

وإذا كنت ترغب في تعزيز حماية حساباتك على الإنترنت، فيجب أن تحصل عليها لأنها تجعل من الصعب على المتسللين الوصول إليها، بغض النظر عما إذا كانوا قد تمكنوا من وضع أيديهم على كلمات المرور الخاصة بك، تم تخزينها سابقًا على هاتفك فقط، كان لدى Google Authenticator عيبًا قد يكون مشكلة كبيرة إذا كنت بحاجة إلى رموز احتياطية ومع ذلك، كان من الممكن تصدير الرموز إلى جهاز آخر ، والتي كانت مجرد مساعدة صغيرة في حالة فقد الهاتف الخلوي أو سرقته.

وطالما قمت بتسجيل الدخول إلى حساب Google الخاص بك، يمكنك الوصول إلى رموز Google Authenticator من أي هاتف لأنه تم حفظها الآن في السحابة.

وكتب كريستيان براند، مدير منتجات مجموعة Google في منشورله على مدونة "مع هذا التحديث، نحن إعادة طرح حل لهذه المشكلة، مما يجعل الرموز المستخدمة لمرة واحدة أكثر متانة من خلال تخزينها بأمان في حسابات Google للمستخدمين ". الكلمة المنطوقة في هذه الجملة هي "بأمان"، ومع ذلك لن يشعر الجميع بالارتياح لمفهوم الاحتفاظ برموزهم التي لا تقدر بثمن والتي تستخدم لمرة واحدة في السحابة وبالتالي ، يتيح لك التطبيق الآن تخزين الرموز الخاصة بك على هاتفك، إذا كنت ترغب في ذلك، لأن مزامنة الحساب اختيارية.

واتباع الخطوات التي تظهر على الشاشة للاتصال بحسابك في Google في Authenticator لمزامنة Google Authenticator مع حساب Google الخاص بك.

وعندما يكون حسابك متزامنًا مع السحابة، ستظهر أيقونة سحابة خضراء في الزاوية اليمنى العليا من الشاشة، يدعم كل من iOS و Android الميزات الجديدة،حيث تم التحديث بان تلقت أداة المصادقة شعارًا جديدًا يختلف اختلافًا كبيرًا عن الشعار السابق "G وهو أيضًا شعار باب قبو"

وأكثر تماشيًا مع منتجات Google الأخرى، كما ستلاحظ أيضًا ان الامر اكثر امانا واسهل من السايق.