شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على كيفية إزالة معلوماتك الشخصية من نتائج بحث Google والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا يرغب أحد أن يحصل شخص آخر على رقم هاتفك، أو البريد الإلكتروني، أو عنوان منزلك، وتفاصيل أخرى من الممكن تتاح للجميع، اومواقع الويب التى تتطلع عليها وتبحث فيها، أو أن يعرف الأشخاص الباس ورد أو يطلع علي معلواتك الشخصية أى أحد، واذا كنت تحتاج لحماية نفسك، إليك كيفية إزالة المعلومات الشخصية من جوجل، هذا ماجاء به على موقع WIRED

العام الماضي، وسعت GOOGLE الطرق التي يمكنك بها إرسال طلبات إزالة نتائج البحث التي تحتوي على معلومات شخصية، وقبل هذا التغيير، كان على الأشخاص تلبية معاييرعالية جدًا للحصول على نتائج، لمسح البيانات الحساسة، قد يكون العثور على التفاصيل الشخصية في بحث Google ، مثل عنوان المنزل أو رقم الهاتف، أمرًا مخيفًا للغاية، والآن يمكنك اتخاذ إجراءات لحماية خصوصيتك، بالإضافة إلى إزالة المعلومات الشخصية.

وتدرس ايضاGoogle طلبات إزالة صور القاصرين، وكذلك المواد الإباحية المزيفة، على الرغم من أن حذف النتائج من بحث Google لن يؤدي إلى إزالة صفحات الويب من الإنترنت، ومع ذلك ليس هناك ما يضمن أن نتائج البحث غير المرغوب فيها ستختفي تمامًا، نتيجة لطلبك هذا،لان محرك البحث Google قائم على سياسه البحث العالمية اى "الوصول المفتوح إلى المعلومات"، وهذا هو هدف جوجل الرئيسي، ولذلك قدمت جوجل، للأشخاص، الأدوات التي يحتاجون إليها لحماية أنفسهم، والحفاظ على حساسيتهم، ويمكن من خلالها التعرف على هويتك الشخصية "المعلومات الخاصة" لذلك قامت جوجل مؤخراً بتحديث سياستها، والتي كانت تقتصر على أداة إزالة البيانات الشخصية، من نتائج البحث فقط، ولكن الآن صار بمقدور أي مستخدم إرسال طلب إزالة معلومات الاتصال الشخصية والهامة جميعها، مثل رقم الهاتف، والعنوان البريدي من الويب، مما يعني خصوصية أكبر للمستخدمين، ولكن ماهي طريقة ارسال طلب الإزالة لجوجل؟ وهل هي فعالة أم لا؟ وما المعلومات التي أستطيع إزالتها؟ أسئلة مهمة يطرحها المستخدمون ويسرنا أن نقدم الإجابة عبر السطور الآتية.

المعلومات الشخصية التي تظهر في بحث Google ، مثل تفاصيل الاتصال، أو رخصة القيادة، وما الى ذلك، إلى أن نبدء عملية الإزالة فلأمر بسيط جداً، ولا يتطلب منك سوى الضغط على "رابط صفحة رابط الازالة " الموجودة على موقع تعليمات بحث جوجل، ثم حدد "إزالة المعلومات التي تريد حذفها في بحث Google"، ستظهر لك نافذة منبثقة حدد فيها "إزالة معلومات تظهر لك في بحث Google"، بعدها حدد إذا ما كانت معلوماتك تظهر في نتائج البحث فقط، أو في نتائج البحث وموقع ويب، وأخيراً في حال تحديدك "نتائج البحث وموقع ويب"، ستظهر لك عدة خيارات بخصوص اتصالك بمشرف الموقع، ليس من الضروري القيام بذلك، لذا يمكنك فقط النقر فوق "لا" " أفضل عدم القيام بذلك".

وعندما تطلب Google ما تريد إزالته حدد: المعلومات الشخصية، مثل أرقام الهوية والمستندات الخاصة، بعد ذلك، يمكنك تحديد نوع المعلومات الشخصية التي تظهر في بحث Google ، مثل تفاصيل الاتصال أو رخصة القيادة.

هذه الخطوات مخصصة فقط لإزالة النتائج من مواقع الويب الحية؛ هناك نموذج منفصل لملئه للصفحات المخبأة، حدد المربع الذي يشير إلى أن المحتوى مباشر، يسأل السؤال التالي ما إذا كان الطلب يتعلق بمعلومات الاستدلال على المعلومات، والتي تعرفها Google أي أنها "تتم مشاركة معلومات الاتصال بقصد ضار، أو تهديد ، أو مضايقة" بعد ذلك ، تطلب Google اسمك الكامل، وبلد إقامتك والبريد الإلكتروني، يُسمح لك فقط بإرسال طلبات إزالة النتائج المتعلقة بنفسك أو بشخص تمثله رسميًا، يمكنك إرسال ما يصل إلى 1000 رابط في وقت واحد، تطلب Google عنوان URL للمحتوى، أو الصورة المسيئة، وستطلب الشركة منك مشاركة نتائج البحث حيث تظهر.

لمزيد من التوجيهات حول جمع هذه الروابط، راجع دليل Google للعثور على عناوين URL للمحتوى وعناوين URL للصور وعناوين URL لصفحات نتائج البحث، ثم أرفق لقطة شاشة لطلبك توضح مكان ظهور معلوماتك الشخصية على صفحة الويب، بالقرب من نهاية النموذج ، سيُطلب منك مشاركة قائمة بمصطلحات البحث ذات الصلة ، بمجرد انتهائك من ادخال البيانات السابقة ،والموافقة على شروط جوجل اضغط على "ارسال".

وأخير قد يتطلب الأمر بعض الوقت من شركة جوجل قبل أن تتم إجراءات الازالة، وربما تطلب منك مزيداً من المعلومات في حال لم تكن المعلومات كافية، أضف على ذلك إمكانية رفض طلبك في حال كون المعلومات غير مطابقة أو لأسباب ٍ أخرى تخبرك بها جوجل عبر بريدك الالكتروني لاحقاً، من الجدير بالذكر أنك قد تحتاج لاستخدام خدمة VBN لتكمل عملية طلب الازالة ،وذلك في حال كنت في بلدٍ محظورة فيها خدمات جوجل.