شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتس آب يتيح قريبا للمستخدمين نقل المحادثات بدون الحاجة لـGoogle Drive والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وفر واتس آب تحديث جديد يتيح للمستخدمين نقل المحادثات دون الحاجة لخدمة Google Drive السحابية، حيث يمكن لمستخدمي تطبيق WhatsApp على منصة الأندوريد في الوقت الحالي نقل سجل المحادثات من هاتف لأخر عبر النسخ الإحتياطي للمحادثات على خدمة Google Drive السحابية في البداية.

فيما كشفت أحدث التسريبات أن فيس بوك بدأ العمل على ميزة جديدة لدعم مستخدمي التطبيق على منصة الأندوريد في نقل تاريخ المحادثات دون الحاجة للنسخ الإحتياطي في البداية على منصة جوجل درايف، كما اشارت التسريبات التي جاءت من “WABetaInfo” وجود إختيار جديد لنقل المحادثات من هاتف لأخر دون الحاجة للخدمة السحابية.

ويتطلب نقل المحادثات إختيار الميزة الجديدة من الإعدادات ومن ثم مسح رمز QR من الهاتف الجديد لتبدأ عملية نقل المحادثات، وتؤكد التسريبات على بدء تجربة الميزة بالفعل لدى بعض المستخدمين، إلا أن التسريبات لم توضح موعد لإطلاق هذه الميزة بشكل رسمي لكافة المستخدمين.