شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أمازون تطور نموذجًا محسنًا للذكاء الاصطناعى لجعل أليكسا أفضل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الرئيس التنفيذي لشركة أمازون (أندي جاسي) خلال مكالمة الأرباح الخاصة بالربع الأول من العام الحالي أن الشركة تصنع نموذجًا لغويًا كبيرًا يمتاز بأنه «أقدر وأكثر تعميمًا».

ووفقا لما ذكره موقع "aitnews"، يُذكر أن نماذج اللغة الكبيرة، من أمثال (شات جي بي تي) ChatGPT، هي خوارزمية للتعلم العميق قادرة على تعرف النصوص والأنواع الأخرى للمحتوى وتلخيصها وإنشائها بناءً على معرفة سابقة حصلت عليها من كميات هائلة من البيانات النصية.

قال (جاسي) إنه على الرغم من أن أمازون تمتلك نموذجًا لغويًا كبيرًا يقوم عليه مساعدها الذكي (أليكسا) Alexa، فإن النموذج الذي تعمل عليه سيكون أقدر مقارنةً بالحالي.

ويعتقد المسؤول التنفيذي في أمازون أن إضافة نموذج اللغة الكبير المحسن سيساعد الشركة في الوصول إلى هدفها المتمثل في بناء «أفضل مساعد شخصي في العالم»، لكنه أقر بأنه سيكون من الصعب فعل ذلك عبر العديد من المجالات.

ومع ذلك، يعتقد (جاسي) أن مئات الملايين من الأجهزة المتصلة بالإنترنت التي تستخدم (أليكسا) في مجالات مختلفة، مثل: الترفيه، والتسوق، والمنزل الذكي، سيساعدها في تحقيق ذلك.

وخلال مكالمة الأرباح، شدّد (جاسي) على أن أمازون استثمرت في الذكاء الاصطناعي ونماذج اللغة الكبيرة منذ سنوات، بالإضافة إلى أن قدرة الشركة على الاستثمار بقوة في بناء نماذج اللغة الكبيرة، في حين لا يمكن للشركات الصغيرة فعل ذلك، كانت السبب وراء إطلاق الشركة (بدروك) Bedrock حديثًا.

وكشفت أمازون منتصف شهر أبريل الجاري عن خدمتها السحابية (بدروك)، وذلك بهدف تمكين المطورين والشركات من تطوير إصدارات مخصصة من روبوتات الدردشة وخدمات إنشاء الصور القائمة على تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي.

ومن خلال خدمة الذكاء الاصطناعي التوليدي (بدروك)، سيوفر قسم الحوسبة السحابية التابع لعملاقة التجارة الإلكترونية الأمريكية (خدمات أمازون للويب) Amazon Web Services، الوصول إلى نماذج اللغة الكبيرة التابعة لها التي تُسمّى (تيتان) Titan، بالإضافة إلى نماذج اللغة من الشركات الناشئة، مثل: (أي آي21) AI21، و(أنثروبيك) Anthropic التي تدعمها جوجل، بالإضافة إلى نموذج تحويل النصوص إلى صور من الشركة الناشئة (ستابيليتي أي آي) Stability AI.

ومنذ إطلاق (شات جي بي تي) العام الماضي، أصبح روبوت الدردشة التابع لشركة (أوبن أي آي) OpenAI حديث الساعة على الإنترنت وخارجها. ومع كل الضجيج المحيط بـ (شات جي بي تي)، فليس من المستغرب أن تتطلع شركات التقنية الكبرى إلى إدماج التحسينات المستندة إلى نموذج اللغة الكبير في عروضها الحالية لمواكبة تقنية الذكاء الاصطناعي السريعة الوتيرة.

فعلى سبيل المثال، أفاد موقع (ذي إنفورميشن) The Information يوم الأربعاء بأن شركة آبل تعمل على تطوير تحسينات تستند إلى نموذج اللغة الكبير لمساعدها الذكي (سيري)، ويُتوقع أن تكون جوجل تفعل شيئًا مشابهًا لمساعدها الذكي Assistant.

ولم تكن أمازون الشركة الوحيدة التي تطرقت إلى الذكاء الاصطناعي خلال مكالمتها الفصلية مع المستثمرين، إذ أكد كل من ألفابت ومايكروسوفت وميتا على استثماراتها في نماذج اللغات الكبيرة أيضًا.

وقال (سوندار بيتشاي)، الرئيس التنفيذي لشركة ألفابت، إن جوجل ستواصل إدماج الذكاء الاصطناعي لتعزيز محرك البحث، في حين قال الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت (ساتيا ناديلا) إن الشركة ستواصل الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى أن مايكروسوفت قد شهدت بالفعل زيادة في استخدام محرك البحث بينج بعد إدماج (شات جي بي تي) فيه.

وبالإضافة إلى ذلك، قال الرئيس التنفيذي لشركة ميتا (مارك زوكربيرج) إن الشركة ستستثمر في الذكاء الاصطناعي، وستقدم تحديثات جديدة متعلقة بالذكاء الاصطناعي عبر تطبيقاتها.