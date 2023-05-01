شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت توقف دعم ويندوز 10 فى هذا التاريخ.. مصير Xp ينتظره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت مايكروسوفت أن Windows 10 22H2 سيكون الإصدار الأخير من نظام التشغيل، وهذا يعني أن Windows 10 لن يتلقى بعد الآن أي تحديثات رئيسية، بالإضافة إلى تصحيحات الأمان وإصلاحات الأخطاء، ومن المقرر أن ينتهي هذا أيضًا بحلول 14 أكتوبر 2025، وبهذا، أوضحت مايكروسوفت أن Windows 10 قد وصل إلى نهاية دورة حياته وسيتم التخلص منه في النهاية.

ومع ذلك، قد يكون هذا هو الوقت الذي يجب أن تفكر فيه في الانتقال إلى Windows 11 لأنه يأتي محملاً بواجهة تصميم Fluent جديدة وميزات محسّنة وتكامل شامل أفضل بين الأجهزة، لذلك، إذا كنت قد اتخذت قرارك، فإليك دليلنا التفصيلي حول كيفية التحديث إلى Windows 11 من Windows 10.

الجدير بالذكر أن Windows 11 يأتي مع قائمة طويلة من متطلبات النظام ، تأكد من أن نظامك يلبي ذلك.



متطلبات نظام Windows 11 متطلبات نظام Windows 11 إذا كان جهاز الكمبيوتر الخاص بك غير متوافق مع Windows 11 ، فمن المستحسن إما تحديث الجهاز أو تحديث الكمبيوتر المحمول المتوافق مع Windows 11. ولكن إذا كان متوافقًا ، فاتبع دليلنا التفصيلي:

- انقر فوق ابدأ وانتقل إلى الإعدادات.

- انقر فوق التحديث والأمان وانقر فوق Windows Update.

- تحقق من وجود تحديثات.

إذا كانت الترقية متاحة لجهازك وتريد المتابعة، فقم بتنزيلها وتثبيتها.