شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مفاجأة "أورنچ" فى 2023.. الشركة تتيح خدمة استلام التحويلات الدولية على المَحافظ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أورنچ تحقق نقلة فى تحويل الأموال عبر الموبايل.. لأول مرة فى مصر الشركة ترد حتى 600 جنيه كاش بالك للعملاء.. وتتيح استلام الحوالات من الخارج

متحملش هم مع أورنچ فلوسك هتوصل لو كنت فين.. الشركة تتيح استلام الحوالات من الخارج.. وتشحن نقود ببلاش للعملاء حتى 600 جنيه

لأكثر من 12 مليون مصرى بالخارج.. أورنچ تتيح استلام الحوالات المالية من برة لمحافظ الموبايل فى مصر.. وتكافئ العملاء بـ600 جنيه "كاش باك"

استكمالا لاستراتيجية الشركة فى تطوير خدمات تلبى احتياجات العملاء، أعلنت اورنچ- أول شركة محمول فى مصر- إطلاق خدمة استلام التحويلات المالية من الخارج لأول مرة فى مصر، وذلك بهدف التيسير على أكثر من 12 مليون مصرى مقيم بالخارج تحويل الأموال لأسرهم وذويهم فى مصر عبر محافظ الشركة الرقمية للهواتف المحمولة، مما يمكنهم من استلامها بسهولة من خلال شبكة فروع الشركة التى تتجاوز 800 فرع.

ولتحفيز المواطنين على استخدام المدفوعات الإلكترونية، أطلقت أورنچ، ميزة تخصيص "كاش باك" يصل حتى 600 جنيه لكل عميل عند شحن الرصيد من خلال المحفظة، بالإضافة إلى إمكانية سداد جميع فواتير المرافق والخدمات عبر المحفظة بسهولة ويسر، يأتى ذلك تماشيا مع خطط الدولة فى تشجيع التحول لمجتمع غير نقدى، وتيسير أداء الخدمات للمواطنين.

أورنچ كاش هى خدمة إلكترونية، بتقدم للمستخدمين أسهل طريقة لإرسال واستقبال الأموال من خلال تطبيق أورنچ كاش من خلال الموبايل فى أى مكان، أى وقت، وبأمان تام، على أن يتم السحب والإيداع من خلال ماكينات الصراف الآلى، منافذ أورنچ أو أى منفذ فورى، وتتيح الشركة الاشتراك فى هذه الخدمة فى خطوات بسيطة من خلال زيارة أقرب فرع اورنچ.

ومن المقرر أن تبدأ شركة أورنچ مصر، حملة ترويجية ضخمة بطولة الفنان المحبوب كريم محمود عبد العزيز؛ لتوعية مستخدمى المحمول بالخدمات الجديدة التى تم إضافتها على محفظة "اورنچ كاش" لتوفير أفضل تجربة دفع رقمى فى مصر على الإطلاق وبالتعاون مع العديد مع الشركاء المحليين والعالميين فى قطاع التكنولوجيا المالية.

لمزيد من التفاصيل عن الخدمات الجديدة يمكن الاطلاع على الرابط التالي: