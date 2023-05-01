شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: صور مسربة لهاتف Google Pixel Fold تكشف تصميم متوقع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المنتظر عقد مؤتمر جوجل للمطورين Google I / O بعد أقل من أسبوعين، وبدأت تسريبات Pixel في الظهور، حيث تم مؤخرا مشاركة صور مسربة بدقة 4K من Pixel Fold، من المؤكد تقريبًا أن الصور جاءت في الأصل من Google، لذا فهي تقدم أفضل نظرة على الجهاز حتى الآن.

ويقال إن Pixel Fold سيكلف 1700 دولار عندما يصل في وقت لاحق من هذا العام، وفقًا لتقرير حديث لـ CNBC، سيحتوي الجهاز على شاشة قابلة للطي مقاس 7.6 بوصة وشاشة خارجية مقاس 5.8 بوصة، كما يُفترض أنها ستحتوى على "المفصلة الأكثر متانة" على أي جهاز قابل للطي حتى الآن، وانطلاقا من الصور التي شاركها Blass، قد يكون هناك بعض المزايا الجديدة.

وبشكل منفصل، شارك Blass صورة Pixel 7a في شكل ملون مذهل، ومن المتوقع أن تقدم Google جهازها متوسط المدى القادم بثلاثة ألوان أخرى - الأزرق والأسود والأبيض - وقد يكلف الجهاز 50 دولارًا أكثر من سابقه، ومع تعيين Google I / O في العاشر من مايو، توقع معرفة المزيد حول Pixel Fold وPixel 7a قريبًا.