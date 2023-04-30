تكنولوجيا: هواوي تتعاون مع ZTE وBOE لتطوير الجيل القادم من الهواتف القابلة للطي بكاميرة أسفل الشاشة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة هواوي لتطوير الجيل القادم من الهواتف القابلة للطي مع تحسينات جديدة في التصميم، ولقد بدأت العملاق الصيني في التعاون مع ZTE وBOE لتطوير الإصدار القادم بكاميرات سيلفي أسفل الشاشة.

قدمت هواوي هاتف Mate X3 بتصميم يدعم الطي إلى الداخل، ولقد كان هذا التصميم مصدر جذب للكثير من المستخدمين بالفعل، ومن جديد تبدأ العملاق الصيني في تطوير جيل جديد من الهواتف القابلة للطي بتحسينات جديدة في التصميم.

ولتطوير الإصدار الجديد من الهواتف القابلة للطي بدأت هواوي في التعاون مع شركة BOE التي تقدم الشاشة المرنة المتطورة للإصدار القادم من الهواتف القابلة للطي، ومن المتوقع أن تدعم الشاشة أيضاً كاميرة سيلفي أسفل الشاشة.

ومن المقرر أن يعالج إصدار هواوي العيوب التي رصدت في تصميم Galaxy Z Fold4، وذلك من خلال تقنية ZTE في الشاشة، والتي لديها بالفعل الخبرة في تطوير أجيال متعددة من تقنية الكاميرة أسفل الشاشة التي قدمت في Nubia RedMagic.

أيضاً من المتوقع أن يأتي الجيل القادم من هواتف هواوي القابلة للطي بتصميم واسع مع حواف نحيفة في محيط الشاشة لتصميم يحاكي الجهاز اللوحي عند فتح الشاشة، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول إصدار هواوي القادم من الهواتف القابلة للطي.

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