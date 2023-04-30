شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مسبار Zhurong Mars الصينى يكتشف دليلاً على وجود المياه فى كثبان المريخ الرملية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عثرت مركبة Zhurong الجوالة، وهي جزء من مهمة Tianwen-1 على المريخ الصينية، على أدلة على وجود مياه سائلة عند خطوط العرض المريخية المنخفضة، مما يشير إلى البيئات الصالحة للسكن، وتم إجراء هذا الاكتشاف، الذي يتناقض مع المعتقدات السابقة بأن الماء لا يمكن أن يوجد إلا في الحالة الصلبة أو الغازية على المريخ، من خلال تحليل السمات المورفولوجية والتركيبات المعدنية للكثبان الرملية في منطقة الهبوط.

وجدت المركبة الجوالة Zhurong دليلاً على وجود الماء على أسطح الكثبان الرملية على سطح المريخ الحديث من خلال توفير دليل رقابي رئيسي للمياه السائلة عند خطوط العرض المنخفضة للمريخ، وفقًا لدراسة قادها البروفيسور Xiaoguang Qin من معهد الجيولوجيا والجيوفيزياء (IGG) في الصين، أكاديمية العلوم (CAS).

كما شارك في الدراسة باحثون من المراصد الفلكية الوطنية التابعة لـ CAS ومعهد فيزياء الغلاف الجوي التابع لـ CAS.

قدمت الدراسات السابقة دليلاً على وجود كمية كبيرة من الماء السائل في بدايات المريخ، ولكن مع هروب الغلاف الجوي للمريخ المبكر، تغير المناخ بشكل كبير، حيث يؤدي الضغط المنخفض للغاية ومحتوى بخار الماء إلى صعوبة وجود الماء السائل بشكل مستدام على كوكب المريخ اليوم، وبالتالي ، فقد ساد الاعتقاد على نطاق واسع أن الماء لا يمكن أن يوجد إلا في أشكال صلبة أو غازية.

ومع ذلك، فإن القطرات التي لوحظت على الذراع الروبوتية لفينيكس تثبت أن الماء السائل المالح يمكن أن يظهر في الصيف عند خطوط العرض العالية الحالية على سطح المريخ، وأظهرت عمليات المحاكاة العددية أيضًا أن الظروف المناخية المناسبة للمياه السائلة يمكن أن تحدث لفترة وجيزة في مناطق معينة من المريخ اليوم، حتى الآن، على الرغم من ذلك ، لم يُظهر أي دليل وجود الماء السائل عند خطوط العرض المنخفضة على سطح المريخ، وفقاً لموقع scitechdaily.

الآن، ومع ذلك، فإن النتائج التي تم الحصول عليها من عربة جوورونغ تملأ الفجوة، هبطت المركبة الجوالة Zhurong، وهي جزء من مهمة استكشاف المريخ الصينية Tianwen-1، بنجاح على المريخ في 15 مايو 2021، ويقع موقع الهبوط على الحافة الجنوبية لسهل Utopia Planitia (UP) (109.925 شرقًا، 25.066 شمالًا) حيث تقع وحدة الأراضي المنخفضة الشمالية.

استخدم الباحثون البيانات التي تم الحصول عليها بواسطة كاميرا الملاحة والتضاريس (NaTeCam) ، والكاميرا متعددة الأطياف (MSCam)، وكاشف تكوين سطح المريخ (MarSCoDe) على متن المركبة الجوالة Zhurong لدراسة الخصائص السطحية ذات المقاييس المختلفة والتركيبات المادية للكثبان الرملية في منطقة الهبوط.

ووجدوا بعض السمات المورفولوجية الهامة على أسطح الكثبان الرملية، مثل القشور والشقوق والحبيبات والتلال متعددة الأضلاع وأثر يشبه الشريط، كشف تحليل البيانات الطيفية أن طبقة الكثبان السطحية غنية بالكبريتات المائية والسيليكا المائية (خاصة الأوبال- CT) ومعادن أكسيد الحديد ثلاثية التكافؤ (خاصة الفريهيدريت) وربما الكلوريدات.

وفقًا لبيانات الأرصاد الجوية المقاسة بواسطة Zhurong ومركبات المريخ الأخرى، استنتجنا أن خصائص سطح الكثبان الرملية هذه مرتبطة بتورط المياه المالحة السائلة المتكونة من الذوبان اللاحق للصقيع / الثلج المتساقط على أسطح الكثبان الرملية المحتوية على الملح عند حدوث التبريد قال البروفيسور تشين.

على وجه التحديد، تسبب الأملاح في الكثبان الرملية ذوبان الصقيع / الثلج في درجات حرارة منخفضة لتكوين ماء سائل مالح، وعندما يجف الماء المالح، ترسب الكبريتات المائية والأوبال وأكسيد الحديد والمعادن الرطبة الأخرى جزيئات الرمل لتشكيل تجمعات الرمل وحتى القشرة، وثم يتم تكسير القشرة بالانكماش، وتشكل عملية ذوبان الجليد / الصقيع اللاحقة مزيدًا من التلال متعددة الأضلاع وأثر يشبه الشريط على سطح القشرة.