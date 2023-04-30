تكنولوجيا: فريق من الباحثين يطور شاشة OLED مزودة بإستجابة لمسية تحاكي المفاتيح الفعلية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - طور مجموعة من الباحثيين شاشة OLED جديدة مزودة بلوحة مفاتيح قابلة للنفخ، والتي تعرف بتقنية “Flat Panel Haptics”.

يفتقد الكثير من المستخدمين لوحة المفاتيح الفعلية التي تغيب عن الهواتف الذكية التي تعتمد على شاشة تدعم خاصية اللمس، وهو السبب في شعبية هواتف BlackBerry في الماضي التي قدمت تجربة مميزة في الكتابة.

ولقد عمل مجموعة من الباحثيين من “Future Interfaces” على مدار السنوات الماضية على إيجاد بديل للوحة المفاتيح الفعلية، ولقد نجح الفريق بالفعل في إحراز تقدم من خلال تقنية جديدة تعرف ب”Flat Panel Haptics”.

وتعمل تقنية “Flat Panel Haptics” على دعم المستخدم بإستجابة لمسية عند النقر على سطح الشاشة OLED المسطحة وذلك عن طريق أزرار قابلة للنفخ بسماكة FPH 5 ملم وذلك من خلال مضخة كهربائية مدمجة في الشاشة.

وتعمل المضخة على نفخ الأزرار عبر دفع سائل إلى السطح المرن للشاشة، لتقدم إستجابة بأزرار صلبة بسماكة 5ملم.

أيضاً إستعرض فريق الباحثيين آلية التقنية الجديد في مقطع فيديو كشف عن النموذج الأولي للتقنية، الذي يرتكز على تصميم من السيليكون الناعم إلى أعلى لوحة OLED على غرار اللوحات المستخدمة في الهواتف القابلة للطي.

ويمكن لهذه التقنية أن تعمل على أبراز رموز التطبيقات في الشاشة، أو أي من عناصر واجهة المستخدم، وهي من المميزات الهامة في دعم المستخدمين من ضعاف البصر.

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