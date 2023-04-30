تكنولوجيا: تسريبات مصورة تستعرض تفاصيل تصميم Galaxy Z Fold5

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إستعرضت أحدث التسريبات المصورة تصميم هاتف سامسونج القابل للطي Galaxy Z Fold5، حيث أوضحت الصور تصميم الهاتف من جميع الجهات.

أشارت التسريبات التي نشرت مؤخراً إلى خطط سامسونج للإعلان عن الجيل الجديد من الهواتف القابلة للطي في موعد أقرب من المتوقع، ولقد جاءت التسريبات المصورة الجديدة عبر “OnLeaks” لتقدم نظرة 5K على تصميم الهاتف.

ويظهر Galaxy Z Fold5 بتصميم يحاكي الإصدار السابق، إلا أن الإصدار الجديد يظهر بفلاش LED إلى يمين إعدادات الكاميرة، بينما جاء Galaxy Z Fold4 بفلاش LED داخل وحدة الكاميرة.

أيضاً رغم عدم وجود تغييرات في التصميم بشكل عام، إلا أن مفصل الشاشة يعد من أهم التحسينات المقدمة في Z Fold5، حيث يأتي الإصدار الجديد بمفصل للشاشة بتصميم جديد يحاكي القطرة على أن يدعم كفاءة أعلى في عملية الطي مع تجعد أقل في الشاشة.

ولقد كشف مصدر التسريبات عن أبعاد Z Fold5 الذي يتميز ب154.9 في 129.9 في 6.3 مم عند فتح الهاتف، وأبعاد 154.9 في 67.1 في 13.5مم عند طي الهاتف.

أيضاً تشير التسريبات إلى أن الهاتف سيتميز بسماكة 13.4مم عند الطي، وهو سمك أقل من الإصدار السابق، ويعود ذلك لتصميم مفصل الشاشة الجديد الذي يتميز بتصميم يعمل على خفض سماكة Fold5 عند الطي.

كما تأتي الشاشة الداخلية في Galaxy Z Fold5 بحجم 7.6 إنش، بينما تتميز الشاشة الخارجية بحجم 6.2 إنش، أيضاً يتميز هذا الإصدار بإطارات أنحف في محيط الشاشة.

يذكر أن التسريبات الأخيرة أشارت إلى أن سامسونج تكشف عن هاتف Galaxy Z Fold5 بشكل رسمي في حدث يعقد في شهر يوليو، لذا نترقب تفاصيل جديدة من سامسونج لمزيد من التفاصيل.

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