تكنولوجيا: كام جهاز بلاى ستيشن 5 تم بيعها فى العالم؟ شركة سوني تجيب

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القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة Sony عن أحدث تقرير عن أرباحها والذي زعم أن الشركة شحنت أكثر من 38 مليون وحدة ألعاب، وقالت شركة الإلكترونيات اليابانية العملاقة أنها شحنت 6.3 مليون وحدة تحكم PlayStation 5 بين يناير ومارس 2022. وللمقارنة، قامت Sony بشحن 2 مليون وحدة فقط في نفس الربع في عام 2021 والتي تضاعفت ثلاث مرات هذه المرة، أما خلال السنة المالية 2022 بالكامل، شحنت Sony بشكل تراكمي أكثر من 19 مليون وحدة PS5 متجاوزة التوقعات السابقة البالغة 18 مليون وحدة.

ووفقًا لتقرير صادر عن Bloomberg ، شهدت عائدات برامج الألعاب زيادة ، لكن شحنات الوحدات شهدت انخفاضًا، ففي الربع الرابع من عام 2022 ، شحنت الشركة 68 مليون وحدة ألعاب فقط مقارنة بـ 70.5 مليون في الربع الرابع من عام 2021، وزاد عدد المستخدمين النشطين شهريًا لشبكة PlayStation Network بنحو 2 مليون ، ومع ذلك ، لم يشهد عدد مشتركي PlayStation Plus أي حركة وكان عالقًا عند 47.4 مليون.

ويشير التقرير إلى أن هذا التفاوت نتج عن عدم وجود إصدارات رئيسية لألعاب الطرف الأول في هذا الربع، وعلاوة على ذلك ، قد تكون مشكلات توريد أجهزة PS5 السابقة أيضًا سببًا لانخفاض مبيعات البرامج وإيرادات الاشتراكات ، كما يضيف التقرير. تخطط Sony لبناء "دورة فعالة" من وحدة التحكم ومبيعات الألعاب التي تعزز بعضها البعض مما يجعل مبيعات البرامج وأرقام الاشتراك مهمة للشركة.

وكانت البيانات المالية الإجمالية للشركة قوية حيث أعلنت عن تحقيق أرباح تشغيلية قياسية بلغت 1.21 تريليون ين (حوالي 8.9 مليار دولار) لعام 2022، وزادت إيرادات الربع الرابع من عام 2022 بنسبة 35٪ لتصل إلى 3.06 تريليون ين (حوالي 22.5 مليار دولار). لم تشارك Sony في أرقام مبيعات سماعات الرأس PlayStation VR2 التي تم إطلاقها حديثًا والتي ظهرت أيضًا خلال هذا الربع، وتتوقع الشركة أن يصل الربح التشغيلي إلى 1.17 تريليون ين (حوالي 8.6 مليار دولار). ويمثل هذا انخفاضًا بنسبة 3٪ تقريبًا عن العام الماضي.