شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. طريقة إدارة تفضيلات واجهة LinkedIn والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتيح منصة الشبكات الاجتماعية LinkedIn للمحترفين والشركات إنشاء ملف تعريف يبرز خبرتهم المهنية وتعليمهم ومهاراتهم ومعلومات أخرى، كما تتيح المنصة أيضًا للمستخدمين التواصل مع محترفين آخرين والانضمام إلى المجموعات ومتابعة الشركات التي يهتمون بها.

وبصرف النظر عن هذا ، أضاف LinkedIn طريقة ملائمة لمستخدميه لتخصيص خلاصتهم على LinkedIn. يتيح ذلك للمستخدمين إدارة خلاصتهم بناءً على تفضيلاتهم وتخصيصها وفقًا لذلك، ويمكن للمستخدمين تحسين موجز LinkedIn الخاص بهم من خلال اكتشاف محتوى جديد وتخصيص تفضيلات الخلاصة. يمكنهم متابعة أو إلغاء متابعة أو كتم صوت الأشخاص والشركات وعلامات التصنيف للمواضيع الشيقة. يمكن الوصول إلى هذه الميزة على كل من سطح المكتب وتطبيق LinkedIn للموبايل.

لإدارة تفضيلات الخلاصة ، اتبع الخطوات التالية:

1. سجل الدخول إلى حسابك على LinkedIn.

2. اضغط على زر الصفحة الرئيسية في الزاوية اليسرى العليا.

3. قم بالتمرير لأسفل إلى أسفل خلاصتك وانقر فوق علامات التصنيف المتبعة.

4. يمكنك أيضًا الضغط فوق الزر اكتشف المزيد للعثور على المزيد من علامات التجزئة ذات الصلة لمتابعة.

5. الآن، اضغط فوق الزر متابعة بجوار علامات التجزئة التي تريد متابعتها.

ستجد هنا أيضًا قائمة بالمصادر الموصى بها لمتابعة هذه الصفحة.

يمكن لمستخدمي LinkedIn أيضًا إدارة تفضيلات الموجز من صفحة الإعدادات والخصوصية:

1. اضغط فوق أيقونة أنا من أعلى صفحة LinkedIn الرئيسية.

2. حدد الإعدادات والخصوصية من القائمة المنسدلة.

3. اضغط فوق علامة التبويب تفضيلات الحساب على اليسار.

4. ضمن تفضيلات الموقع،اضغط فوق تغيير بجوار تفضيلات الموجز لتغيير تفضيلات الخلاصة.

5. بدّل زر التبديل إلى نعم أو لا بناءً على اختيارك للخلاصة.

يتم حفظ التغييرات تلقائيًا.