شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إنستجرام يختبر الأغانى فى دورات الصور.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختبر انستجرام ميزة جديدة تتيح لك إضافة الأغاني إلى مجموعات الصور التي تنشرها على النظام الأساسي،و أعلن مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذي لشركة Meta، عن الأخبار على قناته التي تبث على Instagram، مشيرًا إلى أنها متوفرة بالفعل في "عدد قليل من البلدان مع المزيد في المستقبل، وفقا لتقرير theverge.

وقال زوكربيرج، بينما يحتوي Instagram بالفعل على ميزة مماثلة تتيح لك إضافة الأغاني إلى الصور الفردية، أعتقد أنه من المنطقي إضافتها إلى مجموعة من الصور بدلاً من الاستماع إلى مقطع موسيقي أثناء النظر إلى صورة واحدة ، ولديك الآن المزيد من الوقت للاستماع إلى الأغنية أثناء التمرير عبر صور متعددة في دائرة.

وبصرف النظر عن ذلك ، ذكر Zuckerberg أيضًا أن Instagram يختبر طريقة لإضافة الموسيقى إلى Notes ، وهي ميزة تشبه AIM تتيح لك مشاركة حالة مع الأصدقاء، وفى مقطع الفيديو الموجز المنشور على قناة Zuckerberg يمكنك أن ترى كيف ستتيح لك المنصة تحديد جزء من أغنية وإرفاقها في الملاحظة الخاصة بك ، تمامًا كما لو كنت تضيف موسيقى إلى منشور فردي أو Reel، وسيتمكن أصدقاؤك من رؤية اسم الأغنية والفنان فوق حالتك.

ولا نعرف البلدان التي تتوفر فيها هذه الميزات حتى الآن ، ورفضت Meta تقديم مواقع محددة.