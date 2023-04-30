شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تضيف ردود فعل emoji على التعليقات الموجودة فى المستندات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت جوجل عن خدمة جديدة للمستخدمين تتيح إمكانية إضافة ردود فعل emoji على التعليقات الموجودة في المستندات، توفر ردود أفعال الرموز التعبيرية بديلاً أقل رسمية للتعليقات في محرر مستندات جوجل.

تزيد هذه الميزة الجديدة من التعاون من خلال تمكينك من التعبير بسرعة وبشكل خلاق عن آرائك حول محتوى المستند" حسبما نقلت الشركة فى منشور مدونة.

تقوم جوجل بطرح الميزة في نطاقات الإصدار السريع ومن المقرر إطلاق نطاقات الإصدار المجدول في 3 مايو.

أضافت جوجل ردود فعل emoji إلى محرر مستندات جوجل في أبريل من العام الماضي وبعد بضعة أشهر، أعلنت عن اختصارات تمكن المستخدمين من إدراج رمز تعبيري بسهولة أثناء الكتابة.

بصرف النظر عن ردود أفعال الرموز التعبيرية على التعليقات، أعلنت جوجل أيضًا عن بعض التحديثات الإضافية في Workspace في وقت سابق من هذا الأسبوع.

يتضمن ذلك إدراج الصور في جداول بيانات جوجل على Android، وهي طريقة لاستبدال الصور بسرعة في العروض التقديمية من جوجل وإرفاق مستند أو جدول بيانات أو عرض تقديمي بحدث تقويم جوجل مباشرةً من Meet في المستندات وجداول البيانات والعروض التقديمية.