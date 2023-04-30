شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق؟.. أبرز الاختلافات بين هاتفى iPhone 14 Plus وiPhone 12 mini والان مع تفاصيل الخبر
iPhone 14 Plus
الشاشة: بقياس 6.7 بوصة (2778 × 1284) OLED
المعالج: A15 Bionic
مساحات التخزين: بمساحات 28GB, 256GB, 512GB
دعم الشحن اللاسلكي: نعم.
دعم الشحن السريع: نعم
الكاميرا الخلفية: ثنائية 12MP main camera, 12MP urtlawide
الكاميرا الأمامية: بدقة 12MP
نظام التشغيل: iOS 16
الوزن : 203 جراما
البطارية: 4325 mAh
iPhone 12 mini
الشاشة: شاشة 5.4 بوصة.
نوع الشاشة: شاشة OLED.
دقة الشاشة: ببدقة 2340× 1080بيكسل.
المعالج: معالج A14 Bionic.
الذاكرة الداخلية: 128GB.
نظام التشغيل: iOS (14.x) .
البطارية: بقوة 2425 mAh.
الكاميرا الخلفية: ثنائية 12 ميجابكسل.
الكاميرا الأمامية: 12 ميجابكسل.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز