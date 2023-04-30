شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على عقوبات نتفليكس للتغلب على حظر مشاركة كلمة المرور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا تزال نتفليكس تمضي قدمًا في إجراءات حظر مشاركة كلمات المرور الخاصة بها، ولكن يبدو أن مستخدمين يسلكون بعض الطرق للتغلب على الحظر الجديد، ما قد يعرضهم إلى إجراءات قاسية من الشبكة الأمريكية بعضها يتعلق بغلق الحساب أو فرض رسوم.

ومع ذلك فإن أي حيل بديلة تتعارض مع قواعد Netflix ويمكن أن ترى أنك محظور من النظام الأساسي.

كان الكثيرون في المملكة المتحدة والولايات المتحدة يأملون في إلغاء Netflix للقرار بهدوء ، بعد فرض رسوم على مشاركة كلمات المرور في كندا ونيوزيلندا والبرتغال وإسبانيا الشهر الماضي.

ومع ذلك أعلن جهاز البث الأسبوع الماضي أنه سيتم حظر مشاركة كلمة المرور للمستخدمين في الولايات المتحدة بحلول يوليو.

من المتوقع أن تسمح نتفليكس لعملاء الولايات المتحدة بمعرفة تاريخ محدد أقرب إلى الوقت.

بموجب القواعد الحالية، ليس من المفترض أن يشارك مشتركو نتفليكس كلمات المرور الخاصة بهم مع أشخاص من خارج منازلهم.

على الرغم من أن هذا لم يمنع المستخدمين من إعطاء تفاصيل حساباتهم للأصدقاء والعائلة حتى يتمكنوا من توفير النقود.

بموجب القاعدة الجديدة المثيرة للجدل، فإن الأشخاص الذين يعيشون في نفس الخطة والذين يعيشون في منازل مختلفة "سيحتاجون إلى استخدام حساباتهم الخاصة" للوصول إلى منصة البث، حسبما قالت الشركة في الأسئلة الشائعة الجديدة على موقعها على الإنترنت.

وقالت الشركة إن الأجهزة التي تم اكتشافها في مواقع أخرى "قد يتم حظرها من مشاهدة نتفليكس".

يتم ذلك عن طريق تتبع عناوين IP ومعرفات الجهاز ونشاط الحساب.

إحدى الحيل هي ببساطة توصيل الجهاز الذي تشاهده على نتفليكس بشبكة Wi-Fi الخاصة بموقع صاحب الحساب الأساسي مرة واحدة على الأقل كل 31 يومًا لضمان الوصول دون انقطاع.

على الرغم من وجود خدعة أخرى تعمل مع الإعداد الحالي لـ Netflix ، كما أوضح موقع Mashable التكنولوجي.

إذا تم تسجيل دخول جهاز ، مثل جهاز تلفزيون أو كمبيوتر محمول ، إلى الحساب في موقع مختلف ، فستطلب Netflix رمزًا مؤقتًا يتيح للمستخدمين تسجيل الدخول في هذا الموقع لمدة سبعة أيام.

وأشار تقرير Mashable إلى إمكانية إرسال سلاسل من الأرقام إلى الأصدقاء باستخدام هاتف ذكي".

قد تضطر إلى تكرار ذلك بشكل متكرر، الأمر الذي قد يصبح مزعجًا أكثر من مجرد الدفع مقابل اشتراكك الخاص.

أكدت نتفليكس أنها لن تفرض رسومًا على المستخدمين تلقائيًا إذا شاركوا حساباتهم مع شخص لا يعيش معهم.

لكن لدى نتفليكس قواعد تمامًا مثل أي خدمة عبر الإنترنت ، وقد يؤدي كسرها إلى إغلاق حسابك - أو ما هو أسوأ من حظره.