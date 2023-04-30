شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: غرف دردشة غريبة عبر الإنترنت تقيم مظهرك وترشح لك أشخاص بنفس جاذبيتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفر لك أداة جديدة عبر الإنترنت الخيار الصحيح بشأن الشخص الذى قد تتعرف عليه عبر الانترنت، وذلك عبر Hot Chat 3000، وهى عبارة عن غرفة دردشة غريبة على الإنترنت تستخدم الذكاء الاصطناعي لتسجيل مظهرك وربطك بشخص له نفس التصنيف.

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإن غرفة الدردشة هي من إنشاء MSCHF، وهي مجموعة فنية أمريكية مقرها في نيويورك.

كما أنه وفقًا لـ MSCHF، يتم توقع تقييمات الجاذبية من خلال نموذج كبير للتعلم الآلي تم تدريبه بواسطة OpenAI، الشركة المسؤولة عن ChatGPT.

تستخدم Hot Chat 300 الذكاء الاصطناعي المتقدم لتقييم درجة جاذبية الشخص ومطابقة شخص ما بشكل عشوائي للدردشة معه".

عندما تستخدم Hot Chat 3000، يجب عليك الضغط فوق "الدردشة الآن" ثم التقاط أو تحميل صورة لنفسك.

تقوم منظمة العفو الدولية بتقييم الجاذبية على مقياس من 1 إلى 10 بناءً على الصورة المرسلة، لذلك كلما كانت صورتك أفضل، زادت احتمالية حصولك على تقييم جيد، وبمجرد أن يتم تصنيف جاذبيتك، فإنها ستطابقك مع شخص من نفس الفئة، ويمكن أن يكون ذكرًا أو أنثى.

أخبر أحد المشاركين الذكور، أن ارتداء زوج من النظارات الشمسية يعزز التقييم حتى يصل إلى ثمانية، وكما هو الحال دائمًا ، يجب على المستخدمين توخي الحذر بشأن إعطاء معلومات شخصية لشخص ما عبر الإنترنت، وخاصة أي شيء مثل عنوان المنزل أو التفاصيل المصرفية.