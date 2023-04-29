تكنولوجيا: WhatsApp قد يدعم قريباً نقل المحادثات دون الحاجة لخدمة Google Drive

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يدعم تطبيق WhatsApp في تحديث لاحق مستخدمي التطبيق على منصة الأندوريد في نقل المحادثات دون الحاجة لخدمة Google Drive السحابية.

يعد الواتس اب التطبيق الأكثر شعبية بين تطبيقات التواصل الإجتماعي في الأسواق العالمية، ويستمر التطبيق في جذب قطاع المستخدمين من خلال المميزات الجديدة التي تقدم في كل تحديث.

ويمكن لمستخدمي تطبيق WhatsApp على منصة الأندوريد في الوقت الحالي نقل سجل المحادثات من هاتف لأخر عبر النسخ الإحتياطي للمحادثات على خدمة Google Drive السحابية في البداية.

ولقد أكدت أحدث التسريبات على أن شركة meta بدأت العمل على ميزة جديدة لدعم مستخدمي التطبيق على منصة الأندوريد في نقل تاريخ المحادثات دون الحاجة للنسخ الإحتياطي في البداية على منصة جوجل درايف.

كما توضح التسريبات التي جاءت من “WABetaInfo” رصد بعض من مستخدمي الإصدار v2.23.9.19 من تطبيق الواتس اب على منصة الأندوريد إختيار جديد لنقل المحادثات من هاتف لأخر دون الحاجة للخدمة السحابية.

ويتطلب نقل المحادثات إختيار الميزة الجديدة من الإعدادات ومن ثم مسح رمز QR من الهاتف الجديد لتبدأ عملية نقل المحادثات، وتؤكد التسريبات على بدء تجربة الميزة بالفعل لدى بعض المستخدمين، إلا أن التسريبات لم توضح موعد لإطلاق هذه الميزة بشكل رسمي لكافة المستخدمين.

المصدر

اعلان





