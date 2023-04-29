شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سهم ‏أمازون يقفز 10% عقب تحقيق الشركة إيرادات قوية في الربع الأول‏ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع سهم ‏Amazon‏ خلال تداولات ما بعد إغلاق جلسة الخميس عقب إعلان ‏شركة التجارة الإلكترونية الأميركية عن تحقيق نتائج أعمال قوية فاقت التوقعات ‏خلال الربع السنوي الأول من عام 2023 حسبما نقلت CNBC.

وحققت أمازون أرباحا فصلية بنحو 31 سنتاً للسهم الواحد مقارنة بتوقعات عند ‏‏21 سنتاً للسهم، كما سجلت إيرادات عند 127.4 مليار دولار مقابل توقعات ‏أشارت إلى تحقيق 124.5 مليار دولار.‏

وبلغت إيرادات أمازون من خدمات Amazon Web Services‏ حوالي 21.3 ‏مليار دولار في الربع الأول من هذا العام مقارنة بتوقعات عند 21.22 مليار ‏دولار.‏

كما سجلت إيرادات الشركة من الإعلانات 9.5 مليار دولار بأعلى من توقعات عند ‏‏9.1 مليار دولار خلال نفس الفترة المشار إليها.‏

وبالنسبة للربع السنوي الثاني من العام الجاري، قالت ‏Amazon‏ إنها تتوقع تحقيق ‏إيرادات بين 127 مليار و133 مليار دولار، وهو ما يقترب من توقعات المحللين ‏عند 129.8 مليار دولار.‏

وعلق الرئيس التنفيذي للشركة آندي جاسي قائلاً: "تواصل أنشطة الإعلانات لدينا ‏تحقيق نمو قوي نتيجة الاستثمارات المتواصلة في تكنولوجيا تعليم الآلات مما يدعم ‏عملائنا في الحصول على ما يلزمهم من بيانات ومعلومات".‏

وقفزت إيرادات الشركة بنسبة 9% من الربع الأول من عام 2022 عندما بلغت ‏‏116.4 مليار دولار، كما أن توقعات الشركة للربع السنوي تشير إلى أن مبيعات ‏Amazon‏ سوف ترتفع بما يتراوح بين 5% و10% من نفس الفترة قبل عام.‏

وعلاوة على ذلك، ارتفع الدخل التشغيلي للشرك في الربع الأول من العام الجاري ‏إلى 4.77 مليار دولار مقارنة بنحو 3.67 مليار دولار في نفس الفترة من العام ‏الماضي، ولا تزال الشركة تعتمد على خدمات ‏Amazon Web Services‏ في ‏تحقيق الربحية نظرا لأن وحدة الحوسبة السحابية حققت دخلاً تشغيلياً بحوالي 5.1 ‏مليار دولار خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2023.‏