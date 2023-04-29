علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: رقاقة Dimensity 9200 Plus تحقق أرقام قياسية في إختبارات Geekbench V6

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Sultan Alqahtani 0 تبليغ

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كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - سجلت رقاقة معالج Dimensity 9200 Plus أرقام قياسية في إختبارات الأنوية الأحادية في منصة Geekbench V6 والذي وصل إلى 5655 نقطة في إختبارات الأنوية المتعددة.

كشفت تسريبات جديدة جاءت عبر “Digital Chat Station” عن آداء رقاقة Dimensity 9200 Plus من  MediaTek في إختبارات أجريت مؤخراً في منصة Geekbench V6 والتي سجل فيها المعالج أرقام قياسية في الآداء.

ولقد أوضحت التسريبات أن المعالج سجل 2121 نقطة في إختبارات الأنوية الأحادية، و5655 نقطة في إختبارات الأنوية المتعددة.

ويتميز معالج Dimensity 9200 Plus بعدد 8 من الأنوية والتي تتضمن نواة Cortex-X3 بسرعة 3.35GHz، وثلاثة من أنوية A175 بسرعة 3.0GHz، مع 4 من أنوية A510.

ومن المقرر أن تكشف MediaTek عن رقاقة Dimensity 9200 Plus بشكل رسمي في حدث يعقد في 10 من مايو، ومن المتوقع أن يكون هاتف iQOO Neo 8 Pro أول الإصدارات المميزة برقاقة Dimensity 9200 Plus.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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