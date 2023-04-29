شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميتا تضيف 75 مليار دولار إلى قيمتها السوقية في يوم واحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلقت المؤشرات الأميركية على ارتفاعات حادة بدعم من الانتعاش القوي لسهم Meta وباقي اسهم التكنولوجيا ووسط تجاهل بيانات تباطؤ النمو الاقتصادي في فترة الربع الأول حسبما نقلت CNBC.

إذ تباطئ الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة إلى 1.1% وبأقل من التوقعات التي كانت تشير إلى 2% في الربع الأول من العام الحالي

وحتى مع تباطؤ النمو الاقتصادي، لا يزال من المتوقع أن يرفع الاحتياطي الفدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أخرى الأسبوع المقبل.





الداو جونز

ارتفع مؤشر الداو جونز بنحو 1.6% أي ما يعادل نحو 524 نقطة محققاً أعلى مكاسب يومية له في قرابة 4 أشهر.





سهم Meta

قفز سهم Meta بنسبة 13.9% محققاً أعلى إغلاق له في نحو 15 شهراً عند 238.5 دولاراً للسهم .

وأضافت الشركة نحو 75 مليار دولار إلى قيمتها السوقية في يوم واحد بعد أن بعد أن توقعت الشركة إيرادات ربع سنوية أعلى من التقديرات ،

وقال الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج إن الذكاء الاصطناعي يزيد من حركة المرور إلى خدماتها ويعزز مبيعات الإعلانات.