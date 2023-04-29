تكنولوجيا: رصد هاتف Realme 11 Pro Plus في منصة Geekbench بمعالج Dimensity 7050

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعقد Realme مؤتمرها القادم في 9 من مايو للإعلان الرسمي عن هاتف Realme 11 Pro Plus في السوق الصيني، ولقد رصد الهاتف بالفعل في قاعدة بيانات Geekbench بمعالج Dimensity 7050.

أعتمد هاتف Realme 11 Pro Plus في عدد من الجهات إستعداداً للإعلان الرسمي خلال الفترة القادمة، ولقد رصد الهاتف قاعدة بيانات 3C ،IMEI ،TENAA ،BIS كما رصد الهاتف أيضاً في منصة Geekbench مع تفاصيل أكثر حول هذا الإصدار.

ولقد سجل هاتف Realme 11 Pro Plus في منصة Geekbench بنموذج رقم RMX3740، وهو نفس النموذج الذي رصد في قاعدة بيانات 3C.

أيضاً كشفت التسريبات عن دعم هذا الإصدار بمعالج MT6877V/TTZA أو ما يعرف بمعالج MediaTek Dimensity 7050، والذي يحاكي رقاقة Dimensity 1080 الحالية من MediaTek، حيث تقدم الشركة الرقاقة بعلامة تجارية جديدة.

وتتميز رقاقة Dimensity 7050 بعدد 6 من الأنوية بسرعة 2.0GHz، و2 من الأنوية بسرعة 2.60GHz، من جانب أخر يظهر الهاتف في التسريبات بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام، ونظام تشغيل Android 13.

ولقد سجل الهاتف 838 نقطة في إختبارات الأنوية الأحادية، و2303 نقطة في إختبارات الأنوية المتعددة، أيضاً أكدت الصور المسربة على أن الهاتف يأتي بشاشة AMOLED منحنية بمعدل تحديث 120Hz، وعمق ألوان 10بت.

كما تأتي وحدة الكاميرة الرئيسية بتصميم دائري يتوسط الغطاء الخلفي، والتي تتضمن مستشعر رئيسي بدقة 200 ميجا بيكسل، أيضاً يتميز الهاتف بتصميم جلدي faux مع شريط يتوسط الغطاء الخلفي.

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