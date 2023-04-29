تكنولوجيا: شاومي تطلق جهاز التلفاز الذكي Redmi MAX بحجم 90 إنش

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شاومي جهاز التلفاز الذكي Redmi MAX بحجم 90 إنش وجودة عرض 4K، كما يدعم معدل تحديث 144Hz.

تقدم شاومي جهاز تلفاز Redmi Max 90 بصندوق تغليف بتصميم خاص يدعم المستخدم في التنقل بالجهاز بسلاسة، ويتميز هذا الإصدار بحجم 90 إنش، وجودة عرض 4K، كما تضم الشاشة 100 من الإضاءة الخلفية، مع 4096 مستوى من التعتيم.

أيضاً تدعم الشاشة إنتاج ما يصل إلى 1.07 مليار لون، كما يأتي جهاز التلفاز الذكي بميزة دعم معدل تحديث 144Hz لألعاب e-sports.

وتدعم شاومي الجهاز بمنفذ HDMI 2.1 مع واجهة للألعاب، كما تتميز الشاشة بمعدل تحديث متغير، وتدعم تقنية ALLM، أيضاً تأتي الشاشة بإستجابة سريعة.

كما يتميز جهاز Redmi Max 90 بمكبر صوتي بقدرة 30W ويدعم تقنية Dolby Vision في الصوتيات، مع ميزة الصوت البانورامي.

ويضم MAX 90 معالج رباعي الأنوية A73، وذاكرة عشوائية 3 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 32 جيجا بايت، ويدعم جهاز التلفاز الذكي تقنية Wi-Fi 6 لإتصال فائق السرعة بشبكات الإنترنت دون تأخير.

وفي المنافذ تدعم شاومي هذا الإصدار بمنفذ HDMI 2.0، وUSB 3.0، وUSB 2.0، ومنفذ لدعم الإتصال بشبكات الإنترنت عن طريق الكابل، مع مدخل AV، أيضاً من المقرر أن يتوفر Redmi Max 90 بدءاً من 10 من مايو في السوق الصيني بسعر 1156 دولار.

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