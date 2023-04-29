تكنولوجيا: تسريبات مصورة تكشف عن تصميم هاتف Nokia XR30

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد Nokia لإطلاق إصدار جديد من سلسلة هواتف Nokia XR المميزة بمعايير مقاومة أعلى، ولقد كشفت أحدث التسريبات الإعلامية المصورة لهاتف Nokia XR30 عن تفاصيل تصميم وألوان هذا الإصدار.

كانت علامة نوكيا التجارية قد أطلقت هاتف XR20 منذ عامين تقريباً، ومن جديد تخطط الشركة لإطلاق إصدار جديد هذا العام.

ولقد شارك موقع “WinFuture” صور إعلامية توضح تصميم Nokia XR30 الذي يظهر في الصور المسربة بألوان الأخضر والأسود.

أيضاً يظهر هاتف XR30 في الصور المسربة ببعض التعديلات في التصميم عن إصدار الشركة السابق، كما يتميز الإصدار الجديد بثقب يتوسط الشاشة للكاميرة الأمامية، ويتميز إطار الجهاز بتصميم قوي من البلاستيك.

كما تشير التسريبات إلى أن الهاتف يأتي بمعايير IP68 لمقاومة الأتربة والماء، ويدعم أيضاً معايير MIL-STD-810H التي تؤكد على التصميم المميز بمقاومة أعلى.

ويضم الإطار الأيمن لهاتف Nokia XR30 زر التشغيل الرئيسي الذي يدعم إستشعار البصمة، وأيضاً وزر التحكم في مستوى الصوتيات، بينما يأتي الجانب الأيسر بزر يدعم تخصيص مهام محددة.

كما تتضمن إعدادات الكاميرة الخلفية مستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع، بينما تأتي كاميرة السيلفي بدقة 16 ميجا بيكسل.

أيضاً من المقرر أن يأتي XR30 بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، وسعة 128 جيجا بايت، كما يضم بطارية بقدرة 4600 mAh، ويدعم تقنية الشحن بقدرة 33W، ومن المتوقع أن ينطلق الهاتف للأسواق بسعر 499 دولار.

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