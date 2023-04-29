شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا: محطة الفضاء الدولية ستستضيف رواد الفضاء حتى عام 2028 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت روسيا على دعم استمرار عمليات محطة الفضاء الدولية حتى عام 2028 ، بينما التزمت دول أخرى من بينها الولايات المتحدة واليابان وكندا والدول المشاركة في وكالة الفضاء الأوروبية حتى عام 2030 وفقا لما أعلنته ناسا.

يعنى ذلك أنه في حالة عدم حدوث أي انتكاسة كبيرة ، ستستضيف محطة الفضاء الدولية أطقمًا حتى عملية إيقاف التشغيل والتي تم تحديدها حاليًا لعام 2031 ، وفقا لتقرير theverge.

ويأتى ذلك بعد أن اقترح رئيس وكالة الفضاء الروسية العام الماضي أن بلاده ستتوقف عن إرسال رواد فضاء إلى الموقع المداري "بعد عام 2024".

وأدلى رئيس روسكوزموس يوري بوريسوف بهذا التصريح في يوليو خلال فترة تزايد التوتر بين الولايات المتحدة وروسيا في أعقاب غزو فلاديمير بوتين لأوكرانيا قبل خمسة أشهر.

وقال روبين جاتينز من ناسا: "إن محطة الفضاء الدولية هي شراكة رائعة ذات هدف مشترك لتطوير العلوم والاستكشاف، ويتيح لنا تمديد وقتنا على متن هذه المنصة الرائعة جني ثمار أكثر من عقدين من التجارب والعروض التقنية ، فضلاً عن الاستمرار في تحقيق اكتشاف أكبر قادم."

يأتي إعلان ناسا في أعقاب التصريحات التي أدلى بها رئيس ناسا بيل نيلسون خلال حدث في أوتاوا لتسليط الضوء على مهمة القمر Artemis II العام المقبل التي شارك فيها أربعة رواد فضاء ، من بينهم الكندي جيريمي هانسن.

وقال نيلسون لرويترز إنه بينما "نحن على خلاف تام مع عدوان الرئيس بوتين" في أوكرانيا ، فإن التعاون على متن المحطة الفضائية "يستمر بطريقة احترافية للغاية بين رواد الفضاء ورواد الفضاء دون أي عوائق، وأتوقع أن يستمر ذلك على طول الطريق حتى نهاية العقد عندما نخرج من مدار المحطة الفضائية ".

إلى جانب كونه أخبارًا جيدة للتعاون الدولي ، فإن إعلان مفيد أيضًا لعمليات محطة الفضاء الدولية لأنه يمهد الطريق لاستمرار استخدام نظام طيران سويوز الروسي لإرسال الطاقم والبضائع إلى محطة الفضاء الدولية، وبدونها سيتعين على المحطة الاعتماد فقط على SpaceX لمثل هذه المهام.

وبدأ بناء محطة الفضاء الدولية في عام 1998 وبدأت أطقم العمل الدوارة بالبقاء هناك في عام 2000، وحتى الآن زار المرفق الذي يدور حول 250 ميلاً فوق الأرض ، 266 فردًا من 20 دولة.

وخلال الإقامات التي تستمر عادةً حوالي ستة أشهر ، يستخدم أفراد الطاقم ظروف الجاذبية الصغرى الفريدة لإجراء تجارب علمية عبر تخصصات بحثية متعددة ، بما في ذلك علوم الأرض والفضاء ، وعلم الأحياء ، وعلم وظائف الأعضاء البشرية ، والعلوم الفيزيائية ، والعروض التقنية.

لكن المحطة بدأت في إظهار عمرها ومن المقرر أن تتوقف عن العمل في غضون ثماني سنوات تقريبًا.

ومع ذلك ، تخطط الشركات الخاصة لبناء محطات فضائية أكثر حداثة لأطقم دولية للعيش والعمل في مدار أرضي منخفض .