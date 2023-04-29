شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ارتفاع مبيعات بلاى ستيشن 5 بنحو 40 مليون وحدة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت شحنات بلاى ستيشن 5 إلى 6.3 مليون وحدة تحكم في الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2022 ، مما رفع إجمالي مبيعات وحدة التحكم إلى 38.4 مليون ، حسبما ذكرت الشركة المنتجة في أحدث إصدار للأرباح ، وهذا أكثر من ثلاثة أضعاف ما شحنته الشركة في نفس الربع من العام السابق (2 مليون) ، وهذا يعني أن عملاق الإلكترونيات الياباني شحنت 19.1 مليون PS5 خلال السنة المالية 2022 ، متجاوزة توقعاتها السابقة البالغة 18 مليونا، وفقا لتقرير theverge.

ويلاحظ بلومبرج أن الأمور كانت أكثر اختلاطًا فيما يتعلق بالبرنامج حيث ارتفعت الإيرادات من برامج الألعاب بشكل عام ، لكن الوحدات المشحونة انخفضت من 70.5 مليون في الربع الرابع من عام 2021 إلى 68 مليونًا في الربع نفسه من عام 2022، وارتفع عدد المستخدمين النشطين شهريًا لشبكة بلاي ستيشن بشكل طفيف من 106 ملايين إلى 108 ملايين ، ولكن عدد المستخدمين كان عدد المشتركين في PlayStation Plus ثابتًا عند 47.4 مليون.

ويعكس هذا التفاوت جزئيًا عدم وجود إصدارات رئيسية لألعاب الطرف الأول في هذا الربع، ولكن هناك أيضًا مخاوف من أن مشكلات توريد أجهزة PS5 السابقة لها تأثير كبير على مبيعات البرامج والاشتراكات ، وهو أمر مهم إذا أرادت الشركة بناء "دورة فعالة" من مبيعات وحدة التحكم والألعاب التي تعزز بعضها البعض.

وتلاحظ CNBC أن البيانات المالية للشركة كانت قوية بشكل عام ، حيث سجلت أرباحًا تشغيلية قياسية بلغت 1.21 تريليون ين (حوالي 8.9 مليار دولار) لهذا العام،وارتفعت الإيرادات في الربع الثالث بنسبة 35% إلى 3.06 تريليون ين (حوالي 22.5 مليار دولار)، و لم تكسر Sony مبيعات سماعات الرأس PlayStation VR2 التي تم إطلاقها خلال الربع.

وتصف بلومبيرج توقعات أرباح سوني للسنة المالية الحالية بأنها "متحفظة" ، مشيرة إلى أنها قد تكون تحوطًا ضد انخفاض الإنفاق الاستهلاكي والتوقعات بأنها ستبيع عددًا أقل من الألعاب من PlayStation Studios الخاصة بها هذا العام، وتتوقع الشركة أن يصل الربح التشغيلي إلى 1.17 تريليون ين (حوالي 8.6 مليار دولار) ، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 3% تقريبًا على أساس سنوى.