شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اعرف طريقة تشغيل مكبر الصوت الذكى Amazon Echo لأول مرة فى خطوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبحت مكبرات الصوت الذكية أدوات منتشرة في العديد من المنازل الحضرية، وفي حين أن أبل و جوجل وغيرها من الشركات لديها مجموعة من الأجهزة الخاصة بهم ، فإن Amazon هي التي تواصل السيطرة على المجموعة من خلال سلسلة Echo من مكبرات الصوت الذكية، وذلك بسبب أليكسا.

وتعد أجهزة Amazon Echo هي مكبرات صوت ذكية يتم تشغيلها بواسطة مساعد AI القائم على الصوت ، Alexa، حيث أن السماعات الذكية قادرة على أداء العديد من الوظائف ، مثل تشغيل الموسيقى والإجابة على الأسئلة والتحكم في الأجهزة المنزلية الذكية.

وهي تتيج للمستخدمين تشغيل الموسيقى من خدمات مثل Amazon Music و Spotify و Apple Music ، بالإضافة إلى التحكم في الأجهزة المنزلية الذكية الأخرى مثل الأضواء وأجهزة تنظيم الحرارة وكاميرات المراقبة، وتشمل مجموعة أجهزة Echo Echo Dot و Echo Show وغيرها، وفيما يلى كيفية إعداد مكبر صوت ذكي من Amazon Echo

الخطوات :

1. قبل الإعداد ، قم بتنزيل أو تحديث تطبيق Alexa في متجر تطبيقات جهازك المحمول.

2. قم بتوصيل جهاز Echo الخاص بك.

3. على جهازك المحمول ، افتح تطبيق Alexa.

4. افتح المزيد وحدد إضافة جهاز.

5. حدد جهاز Amazon Echo لديك من قائمة الأجهزة

6. اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإعداد جهازك.