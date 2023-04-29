شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اعرف طريقة تشغيل مكبر الصوت الذكى Amazon Echo لأول مرة فى خطوات والان مع تفاصيل الخبر
وتعد أجهزة Amazon Echo هي مكبرات صوت ذكية يتم تشغيلها بواسطة مساعد AI القائم على الصوت ، Alexa، حيث أن السماعات الذكية قادرة على أداء العديد من الوظائف ، مثل تشغيل الموسيقى والإجابة على الأسئلة والتحكم في الأجهزة المنزلية الذكية.
وهي تتيج للمستخدمين تشغيل الموسيقى من خدمات مثل Amazon Music و Spotify و Apple Music ، بالإضافة إلى التحكم في الأجهزة المنزلية الذكية الأخرى مثل الأضواء وأجهزة تنظيم الحرارة وكاميرات المراقبة، وتشمل مجموعة أجهزة Echo Echo Dot و Echo Show وغيرها، وفيما يلى كيفية إعداد مكبر صوت ذكي من Amazon Echo
الخطوات :
1. قبل الإعداد ، قم بتنزيل أو تحديث تطبيق Alexa في متجر تطبيقات جهازك المحمول.
2. قم بتوصيل جهاز Echo الخاص بك.
3. على جهازك المحمول ، افتح تطبيق Alexa.
4. افتح المزيد وحدد إضافة جهاز.
5. حدد جهاز Amazon Echo لديك من قائمة الأجهزة
6. اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإعداد جهازك.