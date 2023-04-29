شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الاتحاد الأوروبى يفرض على شركة آبل كشف أرقام مستخدمى آب ستور فى أوروبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت Apple عن عدد المستخدمين النشطين شهريًا لإصدارات مختلفة من متجر التطبيقات الخاص بها في أوروبا من أجل الامتثال لقانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبى (DSA) .

ويكشف الكشف المنشور على موقع الموارد القانونية لشركة Apple عن أن متجر تطبيقات iOS يضم 101 مليون مستخدم فى أوروبا، ويتأخر متجر تطبيقات iPadOS بـ 23 مليون مستخدم، و يضم متجر تطبيقات macOS ستة ملايين مستخدم ومتجر tvOS App Store به مليون مستخدم، وفقا لتقرير theverge.

وقدم عملاق التكنولوجيا أيضًا أرقامًا تقديرية للاشتراكات المدفوعة فى watchOS App Store و Apple Books و Podcasts ، والتى تضم أقل من مليون مستخدم شهريًا فى أوروبا.

ويصنف تشريع DSA الذي تم سنه مؤخرًا المنصات التقنية التي تضم أكثر من 45 مليون مستخدم على أنها منصات كبيرة جدًا على الإنترنت (VLOPs ،) ومطلوبة لتسليم البيانات الرئيسية للباحثين "لتوفير مزيد من الأفكار حول كيفية تطور المخاطر عبر الإنترنت".

وأكد الاتحاد الأوروبى مؤخرًا قائمة من 19 منصة ستخضع لأشد اللوائح صرامة بموجب DSA ، والتي تضمنت Apple App Store و Facebook و Twitter و TikTok و Amazon، ويتعين على الشركات المدرجة فى تلك القائمة أن تكون استباقية بشأن تحليل المخاطر المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والخوارزميات والإبلاغ عنها.

وزعمت شركة Apple مرة أخرى فى فبراير أن متجر تطبيقات iOS هو المنتج الوحيد الذي تأهل ليكون VLOP ، لكنه لم يكشف عن عدد المستخدمين الشهريين النشطين للنظام الأساسي في ذلك الوقت، وقالت الشركة أيضًا إنه على الرغم من أنها ملزمة قانونًا فقط بتقديم أرقام متجر تطبيقات iOS الخاصة بها ، إلا أنها ستقوم طوعًا بتعديل منتجاتها الأخرى لتتوافق مع لوائح DSA.

وتعتزم Apple على أساس طوعى تمامًا مواءمة كل إصدار من الإصدارات الحالية من App Store (بما فى ذلك تلك التى لا تفى حاليًا بحد تعيين VLOP) مع متطلبات DSA الحالية لـ VLOPs لأن أهداف DSA تتوافق مع Apple أهداف لحماية المستهلكين من المحتوى غير القانونى "، قالت الشركة فى بيان.

وكشف تقرير صدر عام 2022 استنادًا إلى وثائق الضغط التى حصلت عليها شركة Corporate Europe Observatory و Global Witness أن عمالقة التكنولوجيا مثل Apple و Meta و Google و Amazon قد زادوا بشكل كبير مقدار ما أنفقوه على الضغط فى الاتحاد الأوروبى بعد اقتراح DSA و DMA (قانون الأسواق الرقمية ) مرة أخرى فى ديسمبر 2020.

ويشير التقرير إلى أن شركة Apple "كانت نشطة بشكل خاص فى مقاومة الإجراءات التى يمكن أن تفتح قبضتها على متجر التطبيقات أو نظام تشغيل الأجهزة المحمولة من Apple" ، وأنها أنفقت 3.5 مليون يورو (حوالي 3.8 مليون دولار) على ممارسة الضغط فى الاتحاد الأوروبى فى عام 2020 و 6.5 مليون يورو أخرى (حوالي 7.1 مليون دولار) فى عام 2021 - أكثر من أى من شركات التكنولوجيا الأخرى.