شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تبدأ طرح دعم iOS على Phone Link والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مايكروسوفت عن توسيع دعم Phone Link لأجهزة iOS على Windows 11 منذ فترة، والآن ، بدأت الشركة أخيرًا في طرح تطبيق Phone Link مع دعم iOS على نظام التشغيل Windows 11، وأكدت مايكروسوفت طرحه عبر منشور مدونة رسمي وأكدت أن تطبيق Phone Link المحدث يتم طرحه الآن عالميًا بـ 39 لغة عبر 85 سوقًا .

وكان تطبيق Phone Link دائمًا قادرًا على الاتصال بالهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد ويسمح للمستخدمين بعرض الإشعارات والنصوص واستقبال المكالمات والمزيد على أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام Windows 11.

ومع ذلك ، لم يكن الشيء نفسه متاحًا لأجهزة iPhone وهذا هو المكان الذي يركّز فيه دعم iOS لتطبيق Phone Link، حيث يتيح الدعم الإضافي الآن للمستخدمين إدارة المكالمات والنصوص والرسائل والإشعارات وما إلى ذلك مباشرةً من جهاز كمبيوتر يعمل بنظام Windows 11.

ويتطلب Phone Link لنظام iOS جهاز iPhone يعمل بنظام iOS 14 أو أعلى ، وجهاز يعمل بنظام Windows 11 ، واتصال Bluetooth وأحدث إصدار من تطبيق Phone Link، وبمجرد توفر التحديث ، قم بتنزيل التحديث وتثبيته عبر متجر مايكروسوفت. ثم افتح تطبيق Phone Link على جهاز الكمبيوتر الخاص بك وقم بتنزيل تطبيق Phone Link على جهاز iPhone عبر متجر التطبيقات.

وبعد ذلك ، اتبع إما دليل الخطوات بخطوة الموضح في التطبيق لإقران هاتفك، أو ابدأ بمسح رمز الاستجابة السريعة المعروض على الشاشة عبر تطبيق Phone Link على هاتفك لبدء عملية الاقتران.