شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الاتحاد الأوروبى يقترح قواعد جديدة لحقوق الطبع والنشر للذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث أن الشركات التي تنشر أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدية ، مثل ChatGPT، ستحتاج إلى الكشف عن أي مواد محمية بحقوق الطبع والنشر مستخدمة لتطوير أنظمتها ، وفقًا لاتفاقية الاتحاد الأوروبي المبكرة التي يمكن أن تمهد الطريق لأول قوانين شاملة في العالم تحكم هذه التكنولوجيا.

وبدأت المفوضية الأوروبية في صياغة قانون الذكاء الاصطناعي منذ ما يقرب من عامين لتنظيم التكنولوجيا الناشئة ، والتي شهدت طفرة في الاستثمار والشعبية بعد إصدار chatbot ChatGPT من OpenAI الذى يعمل بالذكاء الاصطناعى، بحسب موقع TOI الهندى.

فيما وافق أعضاء البرلمان الأوروبي على دفع المسودة إلى المرحلة التالية، الثلاثية، والتي سيقوم خلالها مشرعو الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء بمناقشة التفاصيل النهائية لمشروع القانون، وبموجب المقترحات ، سيتم تصنيف أدوات الذكاء الاصطناعي وفقًا لمستوى المخاطر المتصور لها: من الحد الأدنى إلى المحدود والعالي وغير المقبول، ويمكن أن تشمل مجالات القلق المراقبة البيومترية ، ونشر معلومات مضللة أو لغة تمييزية.

وفي حين أنه لن يتم حظر الأدوات عالية الخطورة ، فإن أولئك الذين يستخدمونها سيحتاجون إلى أن يكونوا شفافين للغاية في عملياتهم.

يذكر أن الشركات التي تنشر أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدية ، مثل ChatGPT أو منشئ الصور Midjourney، سيتعين عليها أيضًا الكشف عن أي مواد محمية بحقوق الطبع والنشر مستخدمة لتطوير أنظمتها، وكان هذا البند إضافة متأخرة تم وضعها خلال الأسبوعين الماضيين ، وفقًا لمصدر مطلع على المناقشات.

واقترح بعض أعضاء اللجنة في البداية حظر استخدام المواد المحمية بحقوق الطبع والنشر لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدية تمامًا ، كما قال المصدر ، لكن تم التخلي عن ذلك لصالح شرط الشفافية، وقالت سفينيا هان ، نائبة في البرلمان الأوروبي: "في مقابل رغبات المحافظين في المزيد من المراقبة والتخيلات اليسارية بالإفراط في التنظيم ، توصل البرلمان إلى حل وسط قوي من شأنه أن ينظم الذكاء الاصطناعي بشكل متناسب ، ويحمي حقوق المواطنين ، فضلاً عن تعزيز الابتكار وتعزيز الاقتصاد".

وقد أثار برنامج OpenAI المدعوم من Microsoft الرعب والقلق حول العالم عندما كشف النقاب عن ChatGPT أواخر العام الماضي، حيث أصبح chatbot تطبيق المستهلكين الأسرع نموًا في التاريخ ، حيث وصل إلى 100 مليون مستخدم نشط شهريا في غضون أسابيع.

وأثار السباق الذي أعقب ذلك بين شركات التكنولوجيا لجلب منتجات الذكاء الاصطناعي التوليدية إلى السوق قلق بعض المتفرجين ، حيث دعم مالك تويتر إيلون ماسك اقتراحًا بوقف تطوير مثل هذه الأنظمة لمدة ستة أشهر، وبعد وقت قصير من توقيع الخطاب ، ذكرت صحيفة Financial Times أن ماسك كان يخطط لإطلاق شركته الخاصة لمنافسة OpenAI.