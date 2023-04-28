شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل لن تطلق ساعتها Watch Urtla العام المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت أبل أول ساعة ذكية قوية Apple Watch Urtla العام الماضي، في وقت سابق من هذا العام ، أفيد أن شركة آبل تعمل على خليفتها الذي كان من المتوقع إطلاقه العام المقبل، ومع ذلك ، كشف تقرير جديد عبر الإنترنت أن شركة آبل قد تطلق الساعة الذكية في عام 2025.

ووفقًا لمحلل الشاشات روس يونغ ، تعمل أبل على إصدار محدث من Apple Watch Urtla والتي يُقال إنها تحتوي على شاشة microLED محسّنة، ويضيف التقرير أيضًا أن الشركة لن تطلق الساعة الذكية قبل النصف الثاني من عام 2025.

ومن ناحية أخرى ، كشف تقرير آخر صادر عن MacRumors أنه في الإصدار القادم من Apple Watch Urtla ، وتفكر أبل في تضمين شاشة micro-LED مقاس 2.1 بوصة، إلى جانب شاشة أكبر ، تفكر الشركة أيضًا في تعزيز مستويات السطوع عند مقارنتها بطرازات Apple Watch الحالية المزودة بشاشات OLED.

وتتميز Apple Watch Urtla أيضًا بإمكانيات تتبع GPS مُحسّنة. باستخدام زر الإجراء ، يمكن للمستخدمين تنشيط وضع التمرين بضغطة واحدة على Apple Watch Urtla. علاوة على ذلك ، يمكن تخصيص زر الإجراء لأداء مجموعة من الوظائف على Apple Watch Urtla.