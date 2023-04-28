شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دراسة: الأنهار الجليدية تتراجع بسرعة بمعدل ينذر بالخطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة حديثة أن ارتفاع درجات حرارة المحيط الأطلسي يعرض الأنهار الجليدية التي كانت مستقرة سابقًا للخطر.

وفقًا لدراسة حديثة، يتراجع الآن نهر جليدي شديد الاستقرار في جرينلاند بمعدل غير مسبوق، ويرجع ذلك على الأرجح إلى آثار ارتفاع درجات حرارة المحيطات بسبب تغير المناخ.

اكتشف فريق من الباحثين من جامعة ولاية أوهايو مؤخرًا أن Steenstrup Glacier في جرينلاند قد خضع لتحول كبير من 2018 إلى 2021، فقد تراجع الجبل الجليدي مسافة 5 أميال تقريبًا، وشهد انخفاضًا بنسبة 20٪ في السُمك، وشهد تضاعفًا في كمية الجليد التي يطلقها في المحيط، علاوة على ذلك، وتضاعفت سرعته أربع مرات، وهذا يجعلها واحدة من أفضل 10٪ من الأنهار الجليدية التي تساهم في إجمالي تصريف الجليد في المنطقة، وفقاً لموقع scitechdaily.

نُشرت الدراسة مؤخرًا في مجلة Nature Communications.

ويعد Steenstrup Glacier جزءًا من The Greenland Ice Sheet ، وهو جسم من الجليد يغطي ما يقرب من 80٪ من أكبر جزيرة في العالم، وهو أيضًا أكبر مساهم في ارتفاع البحر العالمي من الغلاف الجليدي، وهو جزء من النظام البيئي للأرض يشمل جميع مياهه المجمدة، بينما تلعب المنطقة دورًا حاسمًا في تحقيق التوازن في نظام المناخ العالمي، فإن المنطقة تتقلص بشكل كبير، حيث تتخلص من مئات المليارات من الأطنان من الجليد كل عام بسبب الاحتباس الحراري.

على مدى العقود القليلة الماضية، يُعزى جزء كبير من هذه الخسارة إلى تسارع تصريف الجليد من الأنهار الجليدية لمياه المد، والأنهار الجليدية التي تتصل بالمحيطات، حيث يعتقد العديد من علماء الأنهار الجليدية أن هذا الارتفاع الأخير في تصريف الجليد يمكن تفسيره من خلال اقتحام مياه الاحترار التي يتم جرفها من المحيط الأطلسي إلى مضايق جرينلاند - وهي بوابات المحيطات الهامة التي يمكن أن تؤثر على استقرار الأنهار الجليدية المحلية وصحة النظم البيئية القطبية.

قال توماس شودلي، المؤلف الرئيسي للدراسة ، الذي أكمل هذا العمل بصفته باحثًا مشاركًا في مركز بيرد بولار لأبحاث المناخ: "حتى عام 2016، لم يكن هناك ما يشير إلى أن Steenstrup كانت مثيرة للاهتمام بأي شكل من الأشكال، وكان هناك الكثير من الأنهار الجليدية الأخرى في جرينلاند التي تراجعت بشكل كبير منذ تسعينيات القرن الماضي وزادت من مساهمتها في ارتفاع مستوى سطح البحر، ولكن هذا لم يكن في الحقيقة أحدها".

لم يكن Steenstrup مستقرًا لعقود من الزمان فحسب، بل كان عمومًا غير حساس لارتفاع درجات الحرارة التي أدت إلى زعزعة استقرار العديد من الأنهار الجليدية الإقليمية الأخرى ، على الأرجح بسبب موقعها المنعزل في المياه الضحلة.

وأضاف تشودلي: "فرضيتنا العملية الحالية هي أن درجات حرارة المحيط دفعت هذا التراجع، وحقيقة أن سرعة النهر الجليدي قد تضاعفت أربع مرات في بضع سنوات فقط تفتح أسئلة جديدة حول مدى سرعة استجابة كتل الجليد الكبيرة حقًا لتغير المناخ".

في السنوات الأخيرة، تمكن علماء الجليد من استخدام بيانات الأقمار الصناعية لتقدير الحجم المحتمل للجليد الجليدي المخزن في القطبين وكيف يمكن أن يؤثر على مستويات سطح البحر الحالية، على سبيل المثال، في حالة ذوبان الصفيحة الجليدية في جرينلاند، يمكن أن ترتفع مستويات سطح البحر على الأرض بحوالي 25 قدمًا، وقال تشودلي إنه في المقابل، إذا ما تنهار الغطاء الجليدي في القارة القطبية الجنوبية، فمن الممكن أن ترتفع المحيطات بما يقرب من 200 قدم.

وفي حين أن غرينلاند والقارة القطبية الجنوبية سيستغرقان قرونًا للانهيار التام، فإن الغلاف الجليدي العالمي لديه القدرة على التسبب في ارتفاع مستويات سطح البحر حوالي ستة أقدام هذا القرن إذا تعرضت الصفيحة الجليدية في غرب أنتاركتيكا للانهيار.

ونظرًا لأن حوالي 10 ٪ من سكان الكوكب يعيشون في مناطق ساحلية منخفضة، قال تشودلي إن أي ارتفاع كبير في مستوى سطح البحر يمكن أن يتسبب في زيادة المخاطر على الجزر المنخفضة والمجتمعات الساحلية من هبوب العواصف والأعاصير المدارية.

وقال تشودلي إن ارتفاع مستوى سطح البحر في الولايات المتحدة يشكل خطرًا خاصًا على المدن الساحلية في أماكن مثل فلوريدا أو لويزيانا، ولكن هذا لا يعني بالضرورة أن الأوان قد فات لمنع حدوث مثل هذا المستقبل، وقال تشودلي إنه إذا تطورت سياسات المناخ بسرعة، فقد يكون لدى البشر فرصة لوقف أسوأ ارتفاع في مستوى سطح البحر.