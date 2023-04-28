شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. كيفية استخدام مايكروسوفت إيدج لإنشاء كلمة مرور آمنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يأتي "مايكروسوفت إيدج" مزودًا بمولد كلمات مرور مدمج يعمل على إنشاء كلمة مرور آمنة وفريدة من نوعها للحسابات ويخزنها أيضًا بشكل آمن حتى لا يضطر المستخدمون إلى القلق بشأن تذكرها، وإليك كيفية عمل Edge Password Generator.





الأشياء التي ستحتاجها لاستخدام Edge Password Generator

- أحدث إصدار من متصفح Edge على هاتفك أو جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

- حساب مايكروسوفت لمزامنة كلمات المرور عبر الأجهزة





كيفية استخدام Edge Password Generator خطوات

افتح تسجيلًا أو قم بتغيير حقل كلمة المرور على موقع ويب.

حدد حقل كلمة المرور، وسيقترح مُنشئ كلمة المرور كلمة مرور قوية في القائمة المنسدلة.

اختر كلمة المرور المقترحة وأرسلها إلى موقع الويب.

سيتم حفظ كلمة المرور التي تم إنشاؤها تلقائيًا في متصفحك وتعبئتها عبر جميع الأجهزة التي قمت بتسجيل الدخول إليها.

إذا كنت لا ترى اقتراح منشئ كلمة المرور على موقع الويب المفضل لديك ، فما عليك سوى النقر بزر الماوس الأيمن فوق حقل كلمة المرور وتحديد "اقتراح كلمة مرور قوية" لتنشيط القائمة المنسدلة.

ستقوم "إيدج" بإنشاء كلمة مرور جديدة لحسابك أو خدمتك.

سيقوم متصفح إيدج بتخزين جميع كلمات المرور وستكون متاحة عبر جميع الأجهزة مع متصفح إيدج المرتبط بنفس حساب مايكروسوفت.

وستكون كلمات المرور المخزنة متاحة أيضًا داخل تطبيق Microsoft Authenticator الذي يعمل كمدير لكلمات المرور على كل من أندرويد وآيفون.

يعمل تطبيق Microsoft Authenticator مع جميع التطبيقات والخدمات ويسمح للمستخدمين باستخدام كلمات المرور المخزنة على التطبيقات ومواقع الويب وما إلى ذلك عبر المصادقة البيومترية.

ويعد استخدام كلمة مرور قوية وفريدة من نوعها أمرًا بالغ الأهمية لتأمين حساباتك على الإنترنت ومعلوماتك الشخصية.

باستخدام مُنشئ كلمات المرور المدمج في Microsoft Edge ، أصبح إنشاء كلمات المرور الآمنة وإدارتها أسهل من أي وقت مضى.

باتباع بعض الخطوات البسيطة، يمكن للمستخدمين إنشاء كلمات مرور قوية وتخزينها بأمان والوصول إليها عبر جميع أجهزتهم المرتبطة بحساب مايكروسوفت الخاص بهم.