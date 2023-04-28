شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يوتيوب ميوزيك يتيح للمستخدمين مشاركة إحصائيات الاستماع الخاصة بهم مع الآخرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد يتلقى يوتيوب ميوزيك، تطبيق بث الموسيقى من جوجل، ميزة اجتماعية تتيح للمستخدمين مشاركة إحصائيات الاستماع الخاصة بهم مع الآخرين، قد تأتي هذه الإشاعة في شكل تبديل الإعدادات.

وفقًا لتقرير 9to5Google، من المتوقع أن تتيح خدمة يوتيوب ميوزيك تبديل "تمكين الإحصائيات العامة" في قسم "إعدادات الخصوصية المتقدمة" في صفحة "إعدادات القناة"، علاوة على ذلك، قد يتيح للمستخدمين اختيار إحصائيات الاستماع التي يتم عرضها للجمهور.

يتتبع يوتيوب ميوزيك حاليًا الأغاني ومقاطع الفيديو والفنانين وقوائم التشغيل التي استمع إليها المستخدم بشكل متكرر في الأيام السبعة الماضية.

وتتوفر هذه الإحصائيات في قسم "قناتك" وهي مرئية بشكل حصري لمالك الحساب.

ومع ذلك قد يحصل المستخدمون على خيار لتعيين كل هذه الإحصائيات الأربعة على "عام" عند وصول الميزة الجديدة.

علاوة على ذلك كشف التقرير أيضًا أنه في حالة عدم رغبة المستخدم في مشاركة كل هذه الأرقام، سيكون هناك خيار لتحديد الإحصائيات المطلوبة من تلك المتاحة للمشاركة.

ويشير هذا إلى أنه ستكون هناك درجة من المرونة ستسمح لمستخدمي يوتيوب ميوزيك بمشاركة إحصائيات معينة مفضلة دون نشرها بشكل عام.

ويتنافس يوتيوب ميوزيك ضد لاعبين رئيسيين مثل سبوتيفاي في مساحة دفق الموسيقى، مع مراعاة الميزات الاجتماعية التي توفرها المسابقة.

لكن لا يعرض يوتيوب ميوزيك فى المرحلة الحالية سوى قوائم التشغيل العامة على حسابات غير الفنانين، ولكن مع الميزة الجديدة، سيتمكن المستخدمون من مشاركة لمحة عن ذوقهم في الموسيقى من خلال إحصائيات الاستماع الخاصة بهم.

ومن الناحية النظرية، يشبه إلى حد ما "نشاط الاستماع" الذي يمكن لمستخدمي سبوتيفاي مشاركته بشكل عام على حساباتهم. عندما تشارك نشاط الاستماع الخاص بك، فإن المعلومات مثل الأغاني التي تم تشغيلها مؤخرًا تكون مرئية لأي شخص يزور الملف الشخصي.