شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "جوجل" تطرح ميزة جديدة للبحث عن أدوات المستندات وجداول البيانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت جوجل في طرح ميزة جديدة للبحث عن الأدوات المحسنة للمستندات وجداول البيانات، ,تهدف الميزة الجديدة إلى تزويد المستخدمين بخيار العثور بسهولة على الأدوات المستخدمة بانتظام وميزات أدوات الإنتاجية الخاصة بها، مثل محرر مستندات جوجل وجداول البيانات والعروض التقديمية.

تشير الميزة الجديدة إلى الأدوات المحسنة لمساعدة المستخدمين في تحديد الميزات أو الوظائف ذات الصلة بسرعة باستخدام كلماتهم الخاصة، على سبيل المثال، إذا بحثت عن "من عرض هذا المستند آخر مرة"، فستظهر لوحة تحكم النشاط.

كما أنه بمجرد أن يفتح المستخدم مكتشف الأداة فورًا بعد إنشاء ملف، سيرى مجموعة من الاقتراحات للإجراءات الشائعة التي اتخذوها أثناء إنشاء مستند أو شريحة من جدول البيانات من قبل.

هذا يتضمن:

إعداد الصفحة، القائمة المنسدلة، ملاحظات الاجتماع في المستندات.

إدراج صفوف/ أعمدة، ودمج الخلايا، وتجميد الصفوف/ الأعمدة في "جداول البيانات"

إعداد الصفحة والتدقيق الإملائي وتحرير النسق في العروض التقديمية

كان من المفترض أن يعتمد المستخدمون على Help → Search للعثور على هذه الميزات، لكن بعد الطرح سيؤدي التوجه إلى Help → Search إلى إعادة توجيه المستخدمين إلى مكتشف الأداة المحسّن.

أكدت جوجل أنه بعد الفترة الانتقالية، ستتم إزالة إعادة التوجيه وسيعيش مكتشف الأداة بشكل دائم في شريط الأدوات.





تفاصيل الطرح

وفقًا لمنشور المدونة الرسمي، فإن الميزة موجودة في مجالات الإصدار السريع والمجدول.

سيتم طرح كليهما تدريجيًا وسيستغرق توفرهما لجميع المستخدمين حوالي 15 يومًا.

كما أنه متاح لجميع عملاء Google Workspace ، بالإضافة إلى عملاء G Suite Basic و Business القدامى، ومتاح للمستخدمين الذين لديهم حسابات شخصية في جوجل.