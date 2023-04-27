فودافون وأورانج واتصالات يوقفون خدمات الكاش في هذا التوقيت

الشارقة - اميمة ياسر - أعلنت شركات أورانج واتصالات ومصر فودافون، عن توقف خدمات الكاش بها مساء الخميس، وحتى الساعات الأولى من صباح الجمعة، وذلك للتحديث التقني للأنظمة.

أورانج

وأعلنت شركة أورانج توقف خدمة كاش، الخميس 27 أبريل في الفترة من 11 مساء إلى 3 صباحا وذلك للتحديث التقني للأنظمة.

وقالت الشركة في رسالة موجهة للعملاء: "حرصنا منا على تطوير الخدمة، يرجى العلم أن خدمة أورنج كاش ستكون غير متاحة الخميس 27 أبريل من الساعة 11 مساء حتى الساعة 3 بعد منتصف الليل، وذلك لإجراء بعض التحديثات على أنظمة التشغيل".

اتصالات كاش

وكانت شركة اتصالات مصر، قالت في رسالة موجهة للعملاء: “يرجى العلم أن خدمة اتصالات كاش ستكون غير متاحة 27 أبريل في الفترة من 10 مساء إلى 3 صباحا وذلك للتحديث التقني للأنظمة وشكرا لتفهمكم”.

فودافون كاش

كما أعلنت فودافون، توقف خدمة فودافون كاش وعدد من الخدمات الأخرى فى الحادية عشرة مساء الخميس 27 أبريل، حيث أرسلت شركة فودافون، رسائل نصية لعملائها، تخطرهم بتوقف خدمات للشركة لمدة 4 ساعات بسبب التحديث التقني لأنظمة الشركة.

وقالت “فودافون” في رسالتها لعملائها: "يرجى العلم أن خدمة فودافون كاش ستكون غير متاحة اليوم الموافق 27 إبريل من الساعة 11 مساء إلى الساعة الـ 3 فجرا".

وأكدت الشركة أن خدمات أخرى كالشحن ودفع الفواتير وتجديد الباقات ستكون غير متاحة أيضا بسبب التحديث التقني للأنظمة.

يأتي ذلك نظرا لتطبيق التوقيت الصيفي اعتبارا من الجمعة 28 إبريل، لذلك حرصت شركات الاتصالات على إجراء تحديثات تقنية على خدماتها.