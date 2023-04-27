شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مقترح قانون يحظر الأطفال تحت 13 من الانضمام إلى وسائل التواصل الاجتماعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحرك بعض المشرعين الأمريكيين لحماية الأطفال في سن المراهقة من خطورة وسائل التواصل الاجتماعي، هذا ما جاء به موقع WIREd، وذلك من خلال اقتراح اتحادي جديد حيث قدم مجلس الشيوخ الأمريكي، أنه سيحدد حد بعناية لاستخدام وسائل الاتصال والإعلام الاجتماعية، والحظر سيتم تفعيله لأي شخص 13 وتحت هذا السن.

هناك إجراءات تهدف إلى حماية الأطفال من مخاطر وسائل الاعلام الاجتماعية، ولكن هذا التدبير الجديد، المعروف باسم حماية الأطفال بحاول سن قانون وسائل الاعلام الاجتماعية، حيث ان القانون منع وحدد بالا يكون سن المستخدم للوسائل الاتصال الاجتماعى، من الأطفال حتى تحت 13 من له حسابات على تطبيقات وسائل الاعلام الاجتماعية يمنع ويأخذ موافقه من الوالدين، في حين أن أيضا الحد الأقصى والحد من امتلاك الهواتف الذكية، حيث لا يمكن نشرها على الأطفال بين 13 و 17 سنة.

وسيتطلب مشروع القانون أيضا موافقة الوالدين قبل أن يحق لأي شخص دون 18 سنة إنشاء ملف شخصي، ولضمان أن كبار المراهقين والأطفال لا يمتلكون ملفات تعريفية الاجتماعية، فسينص مشروع القانون أيضا برنامج التحقق من العمليات في الوقت الذي يرفعه، مما يشرف عليه إدارة التجارة.

وسيتطلب النظام الأطفال وأولياء أمورهم لتحديد الهوية لإثبات عمره، وفي حين أن التشريع لا يؤكد أن الشركات تستخدم النظام الحكومي، فإنه سيتيح دور الحكومة في النظام الإيكولوجي على الانترنت.

وعلى هذا النحو، يمكن تشريع قانون بمناسبة الإنترنت كما نعرفه عن طريق إضافة الرقابة الحكومية الكبيرة بشأن منصات وسائل الاعلام الاجتماعية.