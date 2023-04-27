تكنولوجيا: مراجعة للوحة مفاتيح Razer BlackWidow V4 Pro المميزة بآداء فائق السرعة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - طورت Razer لوحة مفاتيح Razer BlackWidow V4 Pro الميكانيكية المخصصة للألعاب بكافة المميزات المطلوبة في هذه الفئة لتقدم آداء سريع مع تجربة تخصيص أعلى لأفضل آداء في الألعاب.

التصميم

تقدم Razer لوحة مفاتيح BlackWidow V4 Pro بتجربة متكاملة للتحكم في الألعاب، مع صف إضافي من أزرار macro في يسار لوحة المفاتيح لذا تعد من أكبر إصدارات لوحة المفاتيح المنافسة في الأسواق.

أيضاً تعد V4 Pro من أفضل لوحات المفاتيح المنافسة في الأسواق، ويعود ذلك إلى التصميم القابل للتخصيص والبرمجة بشكل كامل، مع مفاتيح مخصصة للتحكم في مستوى الصوتيات وضوابط للتشغيل.

كما تتضمن لوحة المفاتيح قرص إضافي للتحكم في الأوامر، و8 من مفاتيح macro، مع USB، كما تدعم معدل فائق السرعة للنقر يصل إلى 8000 Hz.

وتتميز لوحة مفاتيح Razer BlackWidow V4 Pro بتصميم يتضمن مساحة أكبر من المساحة التقليدية للوحة المفاتيح الميكانيكية التقليدية، وذلك بفضل الصف الإضافي من أزرار macro.

وتشغل لوحة مفاتيح V4 Pro مساحة كبيرة من سطح المكتب نتيجة لهذا التصميم الكبير لذا قد لا تتوفر للمستخدم مساحة جيدة لراحة المعصم، كما تأتي لوحة المفاتيح أيضاً بحواف متوسطة.

أيضاً تتميز لوحة المفاتيح بمسند للمعصم يدعم الإنفصال، إلا أن فصل المسند لا يعد الإختيار الأمثل لمستخدمي BlackWidow V4 Pro، كما يمكن إستخدام الفارة بصعوبة إلى جانب لوحة المفاتيح، حيث تتطلب إضافة فارة إلى سطح المكتب نقل لوحة المفاتيح إلى يسار سطح المكتب لتوفير مساحة لحركة فارة الألعاب.

لذا قد يستغرق المستخدم بعض الوقت للإعتياد على هذا التصميم الكبير في هذا الإصدار، أيضاً قد يؤدي هذا التصميم إلى النقر على المفاتيح الخطأ في بعض الأحيان.

وترتكز لوحة مفاتيح Razer BlackWidow V4 Pro على تصميم عالي الجودة بأفضل المواد التي تقدم تصميم صلب من البلاستيك في الهيكل، بينما تتميز اللوحة العلوية بتصميم من الألومنيوم بسمك أقل من Razer Huntsman V2.

أيضاً تعد أغطية ABS الخاصة بالمفاتيح من بين المواصفات المميزة لهذا الإصدار، إلا أنها ليست الإختيار الأفضل في تصميم هذه الفئة من لوحات المفاتيح، وتقدم لوحة المفاتيح آداء إنسيابي بصوتيات رقيقة بفضل اثنان من الطبقات الداخيلة من foam، إلا أنها لا تأتي بمستوى لوحة مفاتيح Asus ROG Azoth.

وفي الجزء العلوي إلى اليمين تتضمن لوحة المفاتيح أسطوانه مع 4 أزرار تشغيل للتحكم في ضوابط الصوتيات بشكل سريع، ويأتي مسند المعصم بتصميم مائل يضم شعار Razer، كما يتضمن وصلة مغناطيسية تتكون من 6 من الدبابيس، كما يتكامل مسند المعصم مع تصميم لوحة المفاتيح التي تكشف عن شريط بإضاءة RGB حول الحافة عند رفع لوحة المفاتيح، مما يضيف تأثير مرتفع للوحة المفاتيح.

المميزات

قد يفضل البعض التصميم صغير الحجم للوحة المفاتيح المخصصة للألعاب، إلا أن التصميم المتكامل للوحة مفاتيح BlackWidow V4 Pro والذي يقدم كافة الأدوات المطلوبة للمستخدم يؤكد على التصميم المميز والقوي للوحة المفاتيح بمستوى لوحة مفاتيح Corsair K70 RGB Pro.

وتتميز لوحة BlackWidow V4 Pro بالتصميم المصفوف للمفاتيح والذي يتفوق على Cherry MX Browns المقدمة من Corsair.

أيضاً تقدم لوحة مفاتيح V4 Pro نفس التجربة والمواصفات المميزة للوحة مفاتيح K70 RGB Pro تقريباً، مع 8K بنسبة منخفضة جداً في الإستجابة لتشغيل الألعاب، وتسجيل macro بآداء سريع.

كما تأتي لوحة المفاتيح بأزرار مخصصة للتحكم في الوسائط، وUSB، كما تعد من الإصدارات المميزة بتصميم دقيق لدعم الألعاب، أيضاً تعد الإختيار الأفضل كلوحة مفاتيح تتضمن أكبر عدد من مفاتيح macro والتي يصل عددها إلى 5 في الجانب الأيسر من لوحة المفاتيح، إلى جانب ثلاثة من المفاتيح الجانبية الإضافية.

ويأتي المفتاح الأوسط في اللوحة بنتوء مع ميزة التوجيه، ويمكن إعادة تعيين Xbox Game Bar لدعم المستخدم بميزة الوصول السريع، وتدعم الأزرار الأخرى المستخدم كأزرار لإختصارات النسخ واللصق.

أيضاً يقدم “Command Dial” شكل أخر من مهام البرمجة، ويأتي إلى أعلى أزرار macro، ويتضمن 30 مرحلة، مع 9 من المهام، ويمكن “Command Dial” أن يدعم تعيين وبرمجة التطبيقات الأخرى.

وتتصمن لوحة المفاتيح أكثر من 100 نمط للبرمجة على أن تتوفر هذه الأنماط عبر Synapse، لذا سيحتاج المستخدم لتنشيط البرمجيات لتحقيق الإستفادة الكاملة من مميزات لوحة المفاتيح.

أيضاً يمكن تخصيص النقرات في لوحة المفاتيح لتنفيذ إجراءات محددة في الألعاب، إلى جانب إعدادات مستوى السطوع.

الآداء

تأتي لوحة مفاتيح بآداء سريع مع تصميم كامل للوحة مفاتيح ميكانيكية مخصصة للألعاب، كما تتميز لوحة المفاتيح بإستجابة فائقة السرعة، بأقل نسبة تأخير.

وتظهر مميزات لوحة المفاتيح بوضوح في التحديات والألعاب التنافسية، حيث تقدم آداء بمستوى إحترافي في جزء من الثانية، مع إختيارات واسعة من أزرار macro لدعم المستخدم في الألعاب.

ولقد إختبرت BlackWidow V4 Pro في بعض الألعاب، حيث قدمت آداء سريع دون أي تأخير، وميزة الإنتقال السلس والسريع بين المفاتيح المميزة بتصميم ناعم يقدم تجربة جيدة للمستخدم في فترات طويلة من تشغيل الألعاب.

ويمكن ملاحظة الدقة والسرعة في ألعاب التصويب بشكل خاص، حيث تم إختبار لوحة المفاتيح وإستبدال الفارة بمفاتيح macro التي قدمت آداء مثالي في تبديل الأسلحة بدقة وسرعة فائقة، كما تدعم المستخدم في إستخدام يد واحدة في مهام التصويب وإطلاق النار.

من جانب أخر قد يؤدي حجم لوحة المفاتيح إلى بعض الأخطاء التي تؤثر على دقة النقر بنسبة ضئيلة، إلا أن السرعة تصل إلى 96 واط في الدقيقة بدقة 92%، وهي نسبة أقل من إصدار Asus ROG Azoth الذي يدعم سرعة تصل إلى 104 واط في الدقيقة بدقة تصل إلى 99%.

هل تحتاج لشراء لوحة مفاتيح Razer BlackWidow V4 Pro؟

تقدم Razer لوحة مفاتيح BlackWidow V4 Pro للأسواق بسعر 230 دولار تقريباً، ومع هذا المستوى من التسعير تقدم الشركة لوحة المفاتيح بعدد من المميزات مع تصميم كامل وإستجابة فائقة السرعة، إلا أن الحجم الكبير للوحة المفاتيح لا يقدم للمستخدم تجربة سلسة في إستخدام ملحقات أخرى مثل الفارة.

أيضاً يدعم تخصيص أزرار macro المستخدم في الحصول على أقصى إستفادة من هذه الأزرار، مع أنماط متعددة للبرمجة، وهي نقطة التسويق الأولى لشراء هذا الإصدار.

0.00 صممت لوحة مفاتيح Razer BlackWidow V4 Pro بشكل متكامل، مع إستجابة فائقة السرعة وإمكانيات متعددة للتخصيص من خلال أنماط متعددة للبرمجة 8.5/10 الإيجابيات مجموعة كبيرة من أزرار macro

سرعة فائقة 8K Hz

موقع جيد لأزرار Macro

مسند بتصميم يدعم راحة المعصم

تصميم بأعلى جودة السلبيات تصميم كبير قد لا يتوافق مع الكثير من المستخدمين

لا تدعم الإتصال اللاسلكي

آداء محدود لقرص الأوامر

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