شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انخفاض أرباح سامسونج مع تراجع الطلب على الرقائق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت الأرباح التشغيلية لشركة الإلكترونيات الكورية الجنوبية العملاقة Samsung في الربع الأول وذلك مع استمرار أسعار بطاقات ورقائق الذاكرة في الانخفاض وضعف الطلب حسبما نقلت CNBC.

هذا وبلغت الإيرادات 63.75 تريليون وون كوري، أي حوالي 47.6 مليار دولار، بانخفاض 18% على أساس سنوي.

وهذا يتساوى مع توقعات Samsung لأدائها بحوالي 63 تريليون وون كوري، ولكن أقل من 63.9 تريليون وون التي توقعها المحللون.

هذا وهوت الأرباح التشغيلية إلى 640 مليار وون كوري، أي حوالي 478.55 مليون دولار، انخفاضًا من 14.12 تريليون وون في العام السابق.

وأصدرت الشركة توقعات في وقت سابق من هذا الشهر تفيد بأن أرباح الربع الأول ستكون 600 مليار وون كوري، وهو ما يعتبر أدنى ربح تشغيلي للشركة منذ الربع الأول من عام 2009.

وتاريخياً، تعد الرقائق وأشباه الموصلات المحرك الأكبر لنتائج Samsung، والذي يتكون بشكل رئيسي من رقائق الذاكرة التي تدخل في كل شيء من أجهزة الكمبيوتر الشخصية إلى الهواتف الذكية والخوادم في مراكز البيانات.