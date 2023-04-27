’’تنظيم الاتصالات‘‘ يعلن المواعيد الصيفية لمنافذ بيع شركات المحمول والإنترنت

الشارقة - اميمة ياسر - أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تعليمات بخصوص أوقات عمل منافذ بيع مقدمي خدمات الاتصالات والأوقات الخاصة بالتعامل مع الجمهور، تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن بدء العمل بالمواعيد الصيفية فيما يتعلق بفتح وغلق المحال والمراكز التجارية اعتبارًا من يوم السبت الموافق 29 ابريل 2023.

وستكون المواعيد كالتالي:

• طوال أيام الأسبوع عدا يومي الخميس والجمعة: من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة العاشرة والنصف مساءً.

• يوم الخميس: من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الحادية عشرة والنصف مساءً.

• يوم الجمعة: من الساعة الثالثة عصرًا وحتى الساعة الحادية عشرة والنصف مساءً.

وتلتزم منافذ البيع المتواجدة بالمطارات والموانئ بالمواعيد المقررة بتلك الأماكن.