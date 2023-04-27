تكنولوجيا: سوني تستعد للإعلان الرسمي عن Xperia 1 V في 11 من مايو

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعقد شركة سوني مؤتمرها القادم في 11 من شهر مايو، حيث تقدم خلال الحدث إصدارها الجديد من الهواتف الذكية Xperia 1 V.

شاركت سوني إعلان تشويقي جديد اليوم تؤكد من خلاله على موعد الحدث القادم في 11 من شهر مايو، ومن المقرر أن يتم بث الحدث عبر قناة سوني الرسمية على منصة اليوتيوب.

أيضاً من المتوقع أن يتم الكشف خلال الحدث عن هاتف Xperia 1 V الذي شغل عدد من التسريبات في الفترة الأخيرة.

ولقد أوضحت التسريبات السابقة أن هاتف Xperia 1 V يأتي بتصميم مميز بنفس لغة تصميم الإصدارات السابقة من سلسلة Xperia 1.

كما أشارت التسريبات السابقة إلى أن هذا الإصدار المرتقب من سوني يأتي برقاقة معالج كوالكوم Snapdragon 8 Gen 2، ومن المتوقع أن يكون أنحف إصدار في الهواتف الذكية التي تتضمن هذا المعالج.

من جانب أخر كشفت الصور المسربة ثلاثية الأبعاد عن أن هاتف Xperia 1 V يأتي بإعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية، على أن يتميز المستشعر الرئيسي بدقة 12 ميجا بيكسل، ويأتي المستشعر الثاني بدقة 12 ميجا بيكسل وعدسات periscope، بينما يتميز المستشعر الثالث بدقة 48 ميجا بيكسل وزوايا عرض فائقة الإتساع.

المصدر

اعلان





