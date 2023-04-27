تكنولوجيا: جهاز LG Gram SuperSlim ينطلق بتصميم فائق النحافة وشاشة OLED

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت LG جهاز LG Gram SuperSlim للمرة الأولى في فعاليات CES للعام 2023 بعنوان “UltraSlim” واليوم ينطلق الجهاز بشكل رسمي في سوق الولايات المتحدة بشاشة OLED وسعر 1699 دولار.

يتميز جهاز LG Gram SuperSlim بسماكة 0.43 إنش، ووزن 1 كجم، كما يضم الجهاز شاشة OLED بحجم 15.6 إنش، بجودة عرض FHD، وتدرج لوني DCI-P3 بنسبة 100%، كما يدعم الجهاز معايير “VESA DisplayHDR”، ويتميز بتصميم مميز بمقاومة أعلى بأعلى معايير الجودة.

كما يضم LG Gram SuperSlim لوحة مفاتيح بتصميم كامل بإضاءة خلفية مع كاميرة webcam بجودة FHD ومستشعر IR لدعم تقنية التعرف على الوجه، ويأتي الجهاز أيضاً بمكبرات صوتية مزدوجة بقدرة 5W ونظام ستريو، ودعم لتقنية Dolby Atmos.

أيضاً يضم LG Gram SuperSlim معالج Intel Core i7 من الجيل 13 من معالجات إنتل، مع كرت شاشة Iris Xe، وذاكرة عشوائية 32 جيجا بايت رام في ذاكرة LPDDR5، وسعة تخزين تصل إلى 2 تيرابايت في سعة SSD.

كما ينطلق الجهاز بنظام تشغيل Windows 11، وبطارية بقدرة 60WHr التي تدعم تشغيل الفيديو لفترة 13 ساعة، ويدعم الجهاز الإتصال بتقنية البلوتوث 5.1، وWiFi، ويضم 3 من منافذ USB C على أن يدعم أحدهم تقنية Thunderbolt 4، مع مدخل للسماعات.

ويتوفر النموذج الرئيسي من جهاز LG Gram SuperSlim بسعر 1699 دولار، على أن يأتي بذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام وسعة 512 جيجا بايت، على أن ينطلق للأسواق في 14 من مايو.

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