شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه بدلة فضاء مبتكرة من الجيل التالى؟ وكيف ستستخدمها ناسا لبعثاتها الفضائية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك ناسا مع كولينز إيروسبيس لتطوير بدلة فضاء من الجيل التالي، مما يوفر تنقلًا وكفاءة ومتانة محسّنة مع تلبية مجموعة متنوعة من أحجام رواد الفضاء.

وستعمل بدلة الفضاء من الجيل التالي، على تعزيز قدرات ناسا في السير في الفضاء في مدار أرضي منخفض وفي محطة الفضاء الدولية، وفقاً لموقع scitechdaily.

وتعمل Collins Aerospace مع شركائها ILC Dover و Oceaneering على تصميم وبناء بدلة جديدة لناسا، وتم تصميم البدلة لتلائم نطاق أحجام فرق رواد الفضاء المتنوعة وتوفر نطاقًا أوسع من الحركة، وستتضمن البدلة تقنية جديدة أكثر كفاءة ودائمًا وتتطلب صيانة أقل، من تصميم البدلة الحالي الذي يستخدمه رواد فضاء ناسا في المحطة الفضائية.

وتمثل شراكة وكالة ناسا مع كولينز إيروسبيس مستقبل استكشاف الفضاء وقوة الابتكار الأمريكي، حيث قال بيل نيلسون، مدير ناسا، إن بدلة الفضاء من الجيل التالي ستجعل من السهل على كل رائد فضاء تابع لناسا إجراء عمليات سير في الفضاء في مدار منخفض حول الأرض، وأضاف "يعمل تعاون وكالة ناسا مع شركائنا التجاريين على دفع حدود تكنولوجيا الفضاء لتمكين البشرية من العمل بأمان وراحة في الفضاء لصالح الناس على الأرض."

لأكثر من 40 عامًا، أجرى رواد فضاء ناسا عمليات سير في الفضاء خارج المحطة الفضائية للصيانة والتحديث أثناء ارتداء تصميم بدلة الفضاء خارج المركبة (EMU) الذي ظهر لأول مرة خلال برنامج مكوك الفضاء في الثمانينيات، في حين أن بدلة الفضاء قد تجاوزت بكثير عمر التصميم المخطط لها، إلا أن ناسا تحتاج إلى قدرات متطورة للسير في الفضاء لتحقيق أهدافها الاستكشافية.

وقالت لارا كيرني، مديرة برنامج ناسا للنشاط خارج المركبة والتنقل البشري السطحي، "على الرغم من أن EMU الحالي لا يُصدق وكان بمثابة العمود الفقري المطلق لبرامج المكوك ومحطة الفضاء، إلا أن وكالة ناسا بحاجة إلى بدلة فضاء جديدة لاستخدامها في المحطة الفضائية، مع بدلة فضاء جديدة، يمكن معالجة بعض مشكلات التقادم الحالية مع الاتحاد النقدي الأوروبي والاستفادة من جميع التقنيات الجديدة المتاحة والتي لم تكن متوفرة منذ 50 عامًا، مثل التنقل المحسن والابتكارات التكنولوجية في دعم الحياة".

وتم تصميم بدلة الفضاء من الجيل التالي من Collins Aerospace لتكون أسهل في الصيانة وتستخدم مكونات دعم الحياة المتقدمة مثل إمدادات الأكسجين وغسيل ثاني أكسيد الكربون والطاقة الكهربائية وتبديد الحرارة والتهوية، وسيتم ارتداء ملابس التبريد والتهوية السائلة، المصممة لتحسين بدلة EMU المجربة والصحيحة، تحت بدلة الفضاء لمساعدة رواد الفضاء في تنظيم درجة حرارة الجسم أثناء السير في الفضاء.

لاستيعاب الخصائص الفيزيائية المتنوعة لرواد الفضاء في وكالة ناسا، ستناسب بدلة الفضاء مجموعة واسعة من الأحجام ومجهزة بجذع علوي عالي الحركة لتحقيق أقصى مدى للحركة، سيكون الجذع قابلاً للتعديل لتوفير ملاءمة أفضل لرواد الفضاء، ويمكن تغييره أثناء الطيران، وتم تصميم بدلة الفضاء باستخدام أجزاء أقل وستتضمن ميزات سهلة الاستخدام وتقليل ساعات تدريب رواد الفضاء وتقليل إجراءات الصيانة.